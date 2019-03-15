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Космонавтика

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС

  •  © www.militarynews.ru

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.

Корабль доставил на борт МКС космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, астронавтов NASA Ника Хейга и Кристину Кук.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз» стартовала с космодрома Байконур в 22:14 мск в четверг. В 06:08 мск состоялось открытие переходных люков, встреча экипажей и первый телевизионный сеанс с Землей.

Это был первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.

В составе экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

  •  © www.militarynews.ru

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября 2018 года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты «Союз-ФГ», изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля «Союз». И А.Овчинину, и Н.Хейгу засчитали октябрьский полет, таким образом для россиянина нынешняя космическая командировка станет третьим, для Н.Хейга — второй. Для К.Кук этот полет в космос первый. По традиции, в ходе работы на МКС, новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента «Биополимер» космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 300 исследований. Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос 29 мая. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины — Кристина Кук и Энн Макклейн. Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту, так как 25 сентября на МКС должен отправиться первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-12». Командиром корабля, как и на старте, станет А.Овчинин, второе место займет один из американцев, стартующих 14 марта, а третье — астронавт ОАЭ. К.Кук или Н.Хейгу придется остаться на МКС и улететь позже с другим кораблем.

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http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=504030&lang=RU

"Союз МС-12", МКС, Роскомос
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    15.03.1910:08:59

    фига они быстро прибыли. типа по какойто короткой траектории что ли летели, одновиткоая или полувутковая кто в курсах?

    #1115166
    • Игорь Brick
      15.03.1911:14:05

      По шестичасовой схеме. Интересно, масковы драконы так могут?

      #1115186
      • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
        15.03.1917:44:52

        Законы физики для них не отличаются же?

        #1115250
        • Нет аватара Хавиланд
          15.03.1917:56:53

          А при чём тут? К примеру, и для Кукурузника и для Ту-160 законы физики тоже не различаются, тем не менее возможности у этих машин очень разные. Поэтому, действительно интересно, может ли «Дрегон» производить такую быструю стыковку как «Союз» или нет.

          #1115258
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Виктор Фролов Виктор Фролов
              15.03.1918:20:32

              Автоматической стыковки у Драгона, в отличии от Союза, НЕТ! Драгон в автоматическом режиме только сближается со станцией, после чего экипаж МКС с помощью манипулятора «Канадарм 2» осуществляет захват корабля и произведет его пристыковку к модулю. Только на стыковку при помощи руки-манипулятора космонавтам отводится час, по крайней мере так было с грузовиками. За это время Союз причалит сам, в автоматическом режиме, несколько раз. Время сближения Драгона с МКС мной не учитывается.

              Для примера, сделать автопилот который сам приводит вертолет на аэродром и зависает на высоте 3-5 метров, не проблема, реализовано на Ка-52 точно, другое дело сделать так, что бы система сама сажала машину по вертолётному. Я таких примеров на серийных машинах не знаю. Видимо дорого и сложно.

              Отредактировано: Виктор Фролов~18:27 15.03.19
              #1115273
              • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
                15.03.1918:37:11

                Посмотри уже видео стыковки. Рука была раньше. Теперь — полный автомат.

                #1115278
            • Нет аватара Хавиланд
              15.03.1918:21:14

              Автоматическая стыковка Драгона — быстрее аналогичной Союза, что было видно при последнем запуске.

              Про «законы физики» — было не в тему, а что касается быстроты «Дрегона» — вики клевещет что:

              пуск 2 марта 2019, 07:49

              стыковка с МКС 3 марта 2019, 10:51

              То есть так быстро как «Союз» — не может. По крайней мере пока не может.

              #1115274
              • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
                15.03.1918:35:20

                Ты путаешь «может» и «выбраный план в тестовом полёте». Тестовый полёт, разумеется, более осторожен.

                Что касается физики, то для стыковки им обоим надо набрать одинаковую орбитальную скорость. Время набора определяется возможностями человеков внутри — то есть на этом участке что Союз, что Драгон — в одинаковых условиях.

                #1115277
                • Нет аватара Хавиланд
                  15.03.1918:40:59

                  Мне безразлично по какой именно причине «Дрегон» не смог осуществить такую же быструю стыковку как «Союз», — факт в том, что не смог. Это просто констатация. Сумеет ли в будущем — посмотрим.

                  #1115279
                  • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
                    15.03.1918:52:59

                    Точно! Практика- критерий истины!

                    Ведь есть же причины, по которым Дракон не может быстрее… Кстати, что это могут быть за причины?

                    #1115281
                    • Нет аватара Хавиланд
                      15.03.1919:03:35

                      Дружище, давай закончим этот пустой разговор, своё мнение я уже сказал:

                      1) Законы физики тут не при чём, — нужно ориентироваться на возможности самого аппарата.

                      2) По факту, такую же быструю стыковку как «Союз», «Дрегон» осуществлять не может. По крайней мере пока не может.

                      Вроде всё просто и доступно изложил, а демагогия мне не интересна, найдите себе другого собеседника. )

                      #1115284
                      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                        • Нет аватара Хавиланд
                          15.03.1919:51:32

                          Ну какой вы тугой, честное слово, вот смотрите:

                          в одном случае стыковка с помощью манипулятора, в другом случае без, время стыковки соответственно разное. Неужели «законы физики» поменялись? — нет? Или другой пример: «Союз» перешёл на более быструю скорость стыковки относительно недавно, до того было существенно медленнее, 2-3 суток. Изменялись ли «законы физики» за этот период? — нет? Конечно нет! Просто у кораблей разные возможности(навигация, коррекция, прочее). Понимаете? Вывод — ориентируемся на возможности аппаратов, возможности которые могут различаться. Вот и всё. А в остальном — законы физики те же и для одного, и для другого, и для булыжника который пролетает где-то там в пространстве и который никогда не состыкуется с МКС. Это что касается «Законов физики», то есть пункта 1.

                          Теперь про пункт 2, скорость стыковки: по факту мы видим, что «Дрегон» с момента старта до стыковки с МКС провел более суток. Быстрее пока не было. Это факт, понимаете? Вне зависимости от того, навиться вам этот факт или не нравится. Или у вас как? — если факты противоречат — тем хуже для фактов? Надеюсь нет. В общем, разговор пустой и, уже утомил. Собственно из нашего общения, я вижу пользу только в том, что я выяснил для себя возможности «Дрегона» по стыковке. За что вам спасибо. И мне приятно, что наш корабль по этому критерию впереди американца. Догонит ли «Дрегон» наш «Союз» по этому показателю — покажет время. Вполне допускаю, что догонит, равно как допускаю и то, что летать эти «Дрегоны» будут очень не часто и стыковаться будут долго и нудно. Возможно и манипулятор снова применять начнут(мотивацию придумают — например для безопасности). А в основном продолжат американцы летать на нашем корабле. Поживём — увидим, гадать я не хочу, а что мы имеем сейчас по факту я уже сказал выше.

                          п.с. Надеюсь суть понятна, впрочем, если и нет — разговор всё равно закончен.

                          #1115293
                          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                            • rvk rvk
                              15.03.1923:48:34

                              Дело не в том лучше ли Союз — от корабля тут мало зависит. Это вопрос баллистиков, которые рассчитывают траектории полета к МКС. И вот тут разница огромна. Для двухсуточного полета расчет достаточно простой, и мало зависит от непредсказуемых факторов. А для 6 часового полета расчет очень сложный, так как он зависит от факторов, предсказать которые невозможно. И под эти факторы, даже подбирается время старта, так что бы станция находилась в нужном положении в нужное время. И даже бывает, что 6 часовая схема вообще невозможна, и тогда летят по 2 суточной.

                              Попробуйте разобраться в теме, это интересно. А вы прямо перевозбудились, ой, кто-то чуть усомнился в способностях Илона Маска.

                              #1115341
                • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                  15.03.1922:49:31

                  для стыковки им обоим надо набрать одинаковую орбитальную скорость

                  Самое главное — им надо выйти на орбиту с таким же как у МКС наклонением. С Байконура это сделать несложно. Там параметры орбиты близки к идеальной. А вот как с этим у Маска — пока вопрос. Всё-таки почти 24 град. разницы. Сколько ему потребуется времени на выход на орбиту с параметрами МКС — посмотрим.

                  #1115335
            • rvk rvk
              15.03.1923:35:03

              Ну хватит уже чепуху писать. 6 часовая стыковка это действительно сложно, мы так научились только недавно. До 2013 года Союзы летали к МКС двое суток. Законы физики были те же.

              Так вот, вопрос, не в том, способен ли теоретически Драгон пристыковаться за часов, а в том умеют ли так делать американцы, есть ли у них необходимые алгоритмы, технические возможности, навыки. Судя по тому, что Драгон летел более суток — пока нет.

              #1115339
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      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
        15.03.1918:06:08

        Нужен новый корабль.

        Который в данный момент и разрабатывается.

        #1115265
        • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
          15.03.1918:10:29

          Угу. И который уже считают слишком дорогим, чтобы летать к МКС. То есть к МКС — только Союзами.

          Ну, моё мнение не меняется — людям там делать нечего, нужны удалённо управляемые роботы, а потому все эти корабли — тоже не нужны и пустая трата денег.

          #1115269
          • Holso Stitchred Holso Stitchred
            15.03.1921:30:47

            Пока что нигде в мире не создали такого робота, который бы полностью смог заменить человека на МКС.

            #1115316
            • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
              15.03.1921:36:41

              Да, но Фёдора активно под это затачивают. В текущей итерации он сможет только помогать космонавтам, но в следующей, я надеюсь, уже сможет рулиться с Земли постоянно.

              #1115319
    • Нет аватара Swan
      15.03.1921:17:35

      4 витка, 6 часов

      #1115313
      • Нет аватара Johnny Mnemonic
        15.03.1922:01:47

        ясненько спасибо — шустренько так однако как междугородний автобус )) можно даже сидя не утомиться ))

        #1115323
        • Нет аватара Swan
          15.03.1922:33:49

          Непонятно только, почему по этой схеме каждый раз не пускают? Или она отрабатывается для спасательных операций?

          #1115329
          • Нет аватара Johnny Mnemonic
            16.03.1901:22:33

            думаю все просто — запас горючки для маневрирования вот и все. нестоит забывать что КА надо не только держать назаданной траектории, но и тормозить. а так то 6ти часовая пристыковка к МКС — это блин хайэнд ! Быстрее нет и нет лучше. Хрень конечно в том что РН на Земле блин надо долго готовить, но как по мне РН в ближайшие годы будут стоять под парами как такси и ждать загрузки .

            не стоит всю космонавтику завязывать на МКС хотя конечно сейчас это единственное и лучшее чего человечество достигло вне Земли.

            Моя мечта что бы человечество (земляне) меньше тратили средств на дрочилово друг друга на Земле и отдавали немного для освоения солнечной системы. Но пока деньги будут заменять цели человечество будет гнить на Земле !

            #1115354
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    15.03.1915:34:21

    Вот и отлично!

    З.Ы. Сколько раз слышал освещение этой новости, столько раз возникал вопрос: а что, без констатации факта прошлогодней аварии никак нельзя обойтись??? Это что, интеллигентская рефлексия такая?   

    #1115222
    • Нет аватара amk6606
      15.03.1916:28:08

      Упоминание того неудачного запуска, думается, всё же не лишнее, так как этот полёт, в сущности, является окончанием того. Хотя форма этого упоминания мне тоже не понравилась. Ведь если разобраться, в том происшествии ненормально даже не то, что наконец-то через 35 лет что-то серьёзное нештатное случилось, а в том, что этого не случалось целых 35 лет. Ведь целое поколение сменилось, и десять лет разрухи было.

      #1115230
    • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
      15.03.1917:41:57

      Нормальное описание предыстории, без всякой предвзятости.

      #1115248
      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
        15.03.1917:47:21

        Нормальное, не спорю.

        Но… Как бы Вам объяснить…

        Вот Вы, например, когда делаете какое-то очень сложное дело, всегда рассказываете, что в пред-пред-предыдущий раз попытка сделать подобное у Вас завершилась конфузом?

        Если Вы отвечаете: «Да!», то Вам срочно надо к психологу. У Вас комплекс жертвы.   

        #1115252
        • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
          15.03.1917:56:55

          Тут расказывают не космонавты, а журналист — читателям.

          Не все читатели в курсе, что этот полёт — продолжение предыдущего, и им следует это рассказать.

          Как бы странно это не казалось, не все читатели даже в курсе, что была такая авария — и им тоже надо это рассказать.

          На уважающих читателей изданиях всегда дают предысторию события.

          #1115259
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            15.03.1918:02:34

            На уважающих читателей изданиях всегда дают предысторию события.

            Тогда я бы советовал им начинать с 12.04.1961 г. и далее по пунктам.   

            З.Ы. Видимо, Вы, как и многие современные российские журналисты, реально не понимаете, что о достижении можно рассказать и без ложки дёгтя. Тяжёлое наследие «гласности» не отпускает многих…

            #1115262
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
              • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                15.03.1918:14:45

                Фи, подпоручик… Давайте без фамильярностей!

                #1115271
              • Нет аватара MM5
                15.03.1919:09:46

                Вы из «Канадщины» чревовещаете, ведь так?! XD

                #1115285
                • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                  • Нет аватара MM5
                    16.03.1900:09:02

                    «Dyuzhev», завязывай с наркотой

                    Отредактировано: MM5~00:09 16.03.19
                    #1115344
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