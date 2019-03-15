Пилотируемый корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.

Корабль доставил на борт МКС космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, астронавтов NASA Ника Хейга и Кристину Кук.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз» стартовала с космодрома Байконур в 22:14 мск в четверг. В 06:08 мск состоялось открытие переходных люков, встреча экипажей и первый телевизионный сеанс с Землей.

Это был первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.

В составе экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября 2018 года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты «Союз-ФГ», изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля «Союз». И А.Овчинину, и Н.Хейгу засчитали октябрьский полет, таким образом для россиянина нынешняя космическая командировка станет третьим, для Н.Хейга — второй. Для К.Кук этот полет в космос первый. По традиции, в ходе работы на МКС, новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента «Биополимер» космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 300 исследований. Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос 29 мая. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины — Кристина Кук и Энн Макклейн. Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту, так как 25 сентября на МКС должен отправиться первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-12». Командиром корабля, как и на старте, станет А.Овчинин, второе место займет один из американцев, стартующих 14 марта, а третье — астронавт ОАЭ. К.Кук или Н.Хейгу придется остаться на МКС и улететь позже с другим кораблем.