«Алтайвагон» представил новые модели вагонов, вагонную тележку и участок термической резки

Как сообщила пресс-служба завода «Алтайвагон», который является одним из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава, 12 марта на предприятии холдинга «Сибирский деловой союз» в Новоалтайске правительству Алтайского края был представлен новый участок термической резки в рамно-заготовительном цехе, который был запущен в декабре 2018 года. Участок стоимостью 65 млн. рублей оснащен тремя новейшими машинами плазменной резки MESSER (предназначенных для изготовления деталей для вагонов), которые в разы производительнее предыдущих.

По заявлению директора компании «СДС-Маш» Александра Мирошника, в 2019 году планируется вложить в дальнейшее обновление оборудования завода 600 млн рублей, еще 200 млн рублей будет потрачено на инвестиции в развитие предприятия.

Также в этот день была представлена новая продукция предприятия, в частности улучшенная вагонная тележка модели 18-9800, крытый вагон сочлененного типа с раскрывающейся крышей модели 11-2151, а также автономный рефрижераторный вагон модели 16-2155.

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Конструкция вагонной тележки модели 18-9800 доработана АО «Алтайвагон» совместно с Всероссийским научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом подвижного состава. Ее ключевые особенности — осевая нагрузка 245 кН (25 тс) и увеличенный до 8 лет или 800 тыс. км межремонтный пробег.

На базе новой тележки предприятие разработало и испытывает три новых вагона (крытый вагон мод. 11-2158, полувагон с разгрузочными люками в полу мод. 12-2159 и полувагон с глухим кузовом мод. 12-2156), которые будут представлены компанией позже.

Первый российский крытый вагон сочлененного типа модели 11-2151, который сейчас проходит сертификацию, состоит из двух секций, расположенных на трех вагонных тележках. Общая грузоподъемность — 93 т, объем кузова 230 м³. Особенностью вагона является раскрывающая крыша, оборудованная электроприводом. Вагон позволяет максимально использовать объем кузова при загрузке и перевозить металлопрокат, древесные материалы, контейнеры с защитой от осадков. До 450 тыс. км или 5-и лет увеличен срок межремонтного пробега.

Рефрижераторный вагон модели 16-2155, который также проходит сертификацию, начал изготавливаться в декабре 2018 года.

Новосибирская транспортная фирма «СибирьТрансСервис» намерена приобрести 200 таких вагонов.

По утверждению генерального директора предприятия Дмитрия Медведева необходимая потребность РФ в таких вагонах составляет порядка 10 тыс. единиц.