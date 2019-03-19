В Калининградской области увеличили мощности для производства овощей

18 марта состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса одного из крупнейших в Калининградской области производителей овощей и картофеля — ООО «Орбита-Агро».

Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс ориентирован на выращивание томатов, огурцов, зеленных культур. С его вводом в эксплуатацию предприятие почти в два раза увеличило свои производственные мощности, они составили 6,1 гектара. Таким образом, общая площадь теплиц круглогодичного использования в регионе достигла 8,8 гектара.

Новый тепличный комплекс построен по новейшим технологиям с использованием оборудования ведущих производителей. Промышленные теплицы оснащены передовыми системами отопления и вентиляции для поддержания заданного микроклимата, автоматическим, в том числе капельным, поливом. Общий объем инвестиций в проект превысил 327 миллионов рублей. Прогнозный объем производства овощей на «Орбита-Агро» с вводом в строй второй очереди к концу 2019 года превысит 2 000 тонн.

Отметим, первую очередь тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов ООО «Орбита-Агро» ввела в строй в 2014 году.

«Мы планируем собирать со второй очереди тепличного комплекса порядка 800 тонн огурцов и около 780 тонн томатов в год, не считая зеленных культур. Наверное, летом вместо зеленных культур мы будем выращивать по заявкам калининградских сельхозпроизводителей рассаду. Здесь для этого есть необходимое современное оборудование — посевной агрегат и досветка. Это не последний наш проект, аналогичный начнем реализовывать через год», − сообщил директор ООО «Орбита-Агро» Шаиг Мамедов.





© gov39.ru





© gov39.ru





© gov39.ru

Для справки:

В период действия особых экономических мер по ограничению ввоза сельскохозяйственной продукции на территорию Российской Федерации овощеводство региона получило мощный стимул для развития. В 2018 году к уровню 2014 года более чем на 15% были увеличены посевные площади овощей открытого и закрытого грунтов.

Посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех категорий в 2018 году составила 2,7 тыс. га.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено 74,1 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта (111% к уровню 2017 года). Доля производства овощей в коммерческом секторе увеличена с 24% (уровень 2010 года) до 38% (уровень 2018 года).

Уровень спроса населения региона способствовал значительному расширению производственного ассортимента овощной продукции.

Калининградские картофель и овощи из «борщевого набора» не только полностью закрывают потребности региона, но и вывозятся в другие регионы России: в 2018 году 1,6 тыс. тонн семенного картофеля поставлено в Воронежскую область, 62 тонны моркови — в Удмуртию.

ООО «Орбита-Агро» — предприятие, специализирующееся на производстве овощей и ягод в закрытом грунте, семенного и товарного картофеля. В 2018 году по оценке министерства сельского хозяйства региона компания признана лучшей среди хозяйств по производству овощей закрытого грунта.

Организация располагает крупнейшим в регионе тепличным комплексом для круглогодичного производства овощных культур и клубники, рассадными помещениями, семенным складом и иными основными фондами. Площадь зимних теплиц составляет 6,1 га, в том числе — 2,82 га (первая очередь) и 3,3 га (вторая очередь), площадь ягодного отделения — 3,25 га.