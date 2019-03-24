В метро Москвы и Санкт-Петербурга испытывают биметаллический контактный рельс нового поколения

В метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга проводятся испытания контактного рельса нового поколения. Биметаллическое изделие изготовлено из алюминия РУСАЛа и оснащено накладкой из нержавеющей стали.





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По расписанию

Подача тока через контактный рельс — самый распространенный способ электропитания поездов метро, а зачастую и городских электричек во всем мире. Не стали исключением и российские метрополитены. Применяемые здесь контактные рельсы в течение длительного времени изготавливались исключительно из стали как самого доступного металла. Однако в современных условиях такая система себя полностью изжила.

— С каждым годом количество пассажиров в метро и городских электричках увеличивается, и транспортники вынуждены сокращать интервалы движения поездов, — рассказывает руководитель группы проектов по развитию потребления алюминия на железнодорожном транспорте Андрей Гаркавенко. — Однако тут возникает проблема: имеющиеся системы энергоснабжения уже не справляются с растущими объемами токосъема. Чтобы ее решить, необходимо построить целую сеть новых подстанций — каждая стоимостью около 300 млн рублей. Но есть и другой вариант — модернизировать систему контактных рельсов, заменить сталь на более эффективный металл. Именно поэтому РУСАЛ активно подключился к проекту по замещению в метрополитене стальных рельсов на биметаллические на алюминиевой основе.

Подобные системы ранее зарекомендовали себя в метро некоторых европейских стран,а также в Египте и Индии. Благодаря алюминию инновационные контактные рельсы обладают отличными показателями по токосъему, сопротивлению и теплопроводности, позволяют повысить безопасность, сократить расход и потерю электроэнергии. Еще одно их отличие — повышенный гарантированный срок эксплуатации, до 60 лет.

Есть контакт

Первым объектом в России, где было решено опробовать контактные рельсы на основе алюминия, стал метрополитен Санкт-Петербурга. Здесь конструкции длиной 100 и 150 метров были установлены на станциях «Рыбацкая» и «Автово» в августе 2018 года. Их изготовила швейцарская компания Rehau, которая ранее оснастила контактными рельсами метрополитены Берлина, Мюнхена, Хельсинки и других городов. Основу таких систем составляет алюминиевая конструкция со стальной вставкой, содержащей 17% хрома — это снижает риск возникновения коррозии. Дополнительную защиту обеспечивает кожух, устойчивый к ультрафиолету, агрессивной внешней среде и к химическим реагентам, применяемым при эксплуатации подземных рельсовых систем. Еще одним преимуществом системы Rehau стало то, что рельсы оборудованы устройствами компенсации температурных напряжений.

Свой вариант контактного рельса на основе алюминия предложил и российский производитель — компания «Титалит» из Перми. Его изделия испытываются в Московском метрополитене. Причем если импортные рельсы отличаются оригинальностью конструкции и требуют отдельных креплений, то отечественные в сечении полностью повторяют рельсы, которые сейчас находятся в эксплуатации. А значит, их монтаж потребует минимальных затрат.





© Фото из открытых источников

Подконтрольные испытания инновационных контактных рельсов в Москве и Санкт-Петербурге продлятся до мая 2019 года, после чего будет принято решение о повсеместном использовании этих конструкций и размещении заказов.

Вестник Русала № 10 (729), 25-31 МАРТА 2019