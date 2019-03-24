«Евротехника» выпустила тысячную сеялку Primera DMC

Самарский сельхозмашиностроительный завод «Евротехника», специализирующийся на производстве прицепной техники бренда Amazone, выпустил тысячную модель популярной сеялки.

Сеялка Primera DMC хорошо известна российским аграриям благодаря своей универсальности и высокой производительности. На сегодняшний день сеялки семействаDMC работают во всех зернопроизводящих регионах России, СНГ и странах ближнего зарубежья на различных культурах и разных почвенно-климатических условиях. Эта универсальная сеялка, оснащается различными вариантами сошников с шириной захвата от 3 до 12 метров, и на сегодняшний день существует более 20 ее модификаций.

На «Евротехнике» сборку DMC осуществляют с 2000 года, это одна из первых машин, производство которой полностью локализовано в России. С прошлого года налажено производство сеялки DMC нового поколения с шириной захвата 12 метров.

— Можно сказать, что DMC является результатом постоянного изучения потребностей и пожеланий российских пользователей, — отметил руководитель отдела продукт-менеджмента компании Амаzonе, ООО Виктор Егоров. — Профессор Хайнц Драйер — создатель данной сеялки — конструировал ее именно для России, с учетом ее непростых почвенно-климатических условий. Долгие годы компания Amazonen-Werke в сотрудничестве с Самарской ГСХА и рядом сельхозпредприятий проводит многочисленные опыты по технологическим возможностям данной сеялки в условиях рискованного земледелия в Самарской области, при этом анализируется производительность и устойчивость машин и деталей. Результаты этих испытаний обязательно учитываются при проектировании новых DMC и вносят существенный вклад в повышение их производительности и эксплуатационной надежности.

Учитывая богатый выбор комплектаций для данной машины, сегодня аграрии могут выбрать сеялку с учетом потребностей своего хозяйства и применяемых агротехнологий. Как показывает практика, независимо от применяемой технологии — прямого или мульчированного посева или классической технологии — сеялки DMC при любых условиях гарантируют сохранение неизменного качества посева.

DMC можно назвать флагманом Амаzonе в России, это самая востребованная и популярная сеялка, продажи которой растут с каждым годом.