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Фотофакты

В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Зюзино»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве на южном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 998 метров от действующей станции «Каховская» до строящейся станции «Зюзино». Тоннель построен с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht «Роза». Это уже второй тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году.

Фото vk.com/mossobyanin

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
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