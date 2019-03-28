В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Зюзино»
В Москве на южном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 998 метров от действующей станции «Каховская» до строящейся станции «Зюзино». Тоннель построен с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht «Роза». Это уже второй тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году.
Фото vk.com/mossobyanin
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