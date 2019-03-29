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ЗАВОД Ракета. Как производят часы в России

В выпуске мы покажем наш визит на часовое производство в Петергофе. Завод Ракета имеет большую и интересную историю, а организовался в 1721 году как — Петергофская гранильная фабрика, на ней бриллиантили алмазы, гранили драгоценности, резали и шлифовали камень. За свою длинную историю Фабрика выпускала изделия для царского двора, то медицинские инструменты, тяжелое время блокадного Ленинграда и в 1961 году появляется торговая марка «Ракета», получив свое название в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zwc9ZeqQ4Mw

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https://youtu.be/zwc9ZeqQ4Mw

завод, станкорепорт, часы
  • Кот Стальной Кот Стальной
    29.03.1913:32:27

    Отличная информация!!! Очень интересно. Спасибо!

    Рад что этот завод выжил, реорганизовался и продолжает работать.

    В конце 90-х там был адский бардак, банкротство и потом полное закрытие предприятия. А в бывших помещениях в 2000 году открыли «как всегда» торгово-развлекательный центр.

    Лично мне казалось, что можно ставить крест — крайне сложно и дорого поднять обратно производство после «либерастического развала» (фактически — разгрома и разворовывания) предприятия. Тем более если это высокоточное производство. Но слава богу все меняется…

    У меня первые в жизни часы были как раз «Ракета». Простецкие, без «наворотов». Белый циферблат, черные цифры. Самая дешевая и надежная модель. 10 рублей вроде стоила по советским деньгам. Батя подарил в 1984 году, мне было тогда 10 лет.

    Часы эти прослужили верой и правдой лет 15 наверное. Потом после неудачной замены стекла криворуким «мастером» стали останавливаться. Мастерских нормальных в 90-е не найти было, «механики» нормальной в продаже тоже не стало. Купил как-то «Восток» — 2 раза ездил менял, на 3-й сдал обратно, забрал деньги и больше не связывался.

    Купил белорусскую «Электронику» а позже в 2003 — электронные «Casio» с солнечной батареей. «Casio» служат до сих пор, тоже уже лет 15 им. А та самая первая «Ракета» лежит в ящике как домашняя реликвия и память об отце…

    #1118712
  • Нет аватара Alkov
    29.03.1913:40:36

    Кварц заграничный ?

    Ну и не дешёвые.

    #1118713
    • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
      29.03.1920:32:54

      Ну и не дешёвые.

      Всё бы вам подешевле. Чтобы продавать дешевое — надо выпускать его десятками миллионов, иначе фиксированные расходы предприятия утащат его в бездну банкротства. Если партии не так велики, то — хочешь-не хочешь, а остаётся производить только более дорогую продукцию.

      #1118805
    • Нет аватара Захарка
      29.03.1920:40:16

      А не лучше купить хорошие качественные часы, пусть и дорогие, чем всякий шлак, который выглядит как гуано, а из преимуществ — только возможность посмотреть время и низкая цена?

      Ведь в том же СССР было абсолютно нормальным передавать по наследству часы, причем нельзя сказать, что хорошие механические часы в те времена стоили дешево.

      #1118809
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