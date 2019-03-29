ЗАВОД Ракета. Как производят часы в России

В выпуске мы покажем наш визит на часовое производство в Петергофе. Завод Ракета имеет большую и интересную историю, а организовался в 1721 году как — Петергофская гранильная фабрика, на ней бриллиантили алмазы, гранили драгоценности, резали и шлифовали камень. За свою длинную историю Фабрика выпускала изделия для царского двора, то медицинские инструменты, тяжелое время блокадного Ленинграда и в 1961 году появляется торговая марка «Ракета», получив свое название в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

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