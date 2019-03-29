Первый в Коми тепличный комплекс пятого поколения запущен в тестовую эксплуатацию

Тепличный комплекс «Сосногорский» площадью 11 га и стоимостью порядка 3,5 млрд рублей запущен в Республике Коми в тестовую эксплуатацию. Это первый в регионе комплекс современных теплиц пятого поколения.

Тестовый посев необходим для того, чтобы настроить оборудование рассадного отделения на оптимальный режим работы и снизить риски при запуске полномасштабного производства. Учитываются климатические особенности Сосногорского района: комплекс действует в условиях Крайнего Севера и является самым северным в стране.

Когда тепличный комплекс заработает на полную мощность, здесь будут расти 130 тысяч саженцев огурца и томата.

В мае этого года будет окончательно завершено строительство всех корпусов комплекса, смонтировано и отлажено оборудование, после чего произойдет массовая высадка рассады. Торжественное открытие «Сосногорского» планируется в августе, ко Дню Республики Коми, уже с первым урожаем огурцов и помидоров.

Рассадное отделение автоматизировано, имеет высокотехнологичное оборудование. Отдельная рабочая зона состоит из помещения для посева и камеры проращивания. Когда тепличный комплекс заработает на полную мощность, здесь будут расти 130 тыс. саженцев огурцов и томатов.

Производство экологично, так как питательная среда для растений состоит из натуральных природных солей, и безвредно для окружающей среды. Система полива растений устроена по замкнутому циклу, позволяет очищать использованную воду и подавать ее обратно. Теплица не содержит так называемых «форточек», тепло сохраняется и не выводится наружу. Микроклимат контролируется за счет энергосберегающих штор на боковых стенах и на кровле. Более 25% ее площади занимает система естественной вентиляции. Современная испарительно-охладительная система позволит исключить низкую влажность. Оптимальные условия роста растений создаются с помощью 32 тыс. светильников мощностью 600 Ватт. Используемая технология Ultra Clima позволяет обеспечить непрерывный процесс выращивания овощей и снабжать ими круглый год.

Мощность «Сосногорского» — около 10 тыс. тонн овощей в год, это позволит на треть обеспечить потребность населения региона. В зависимости от спроса на продукцию, комплекс планируется в дальнейшем расширять, чтобы наладить поставки в соседние регионы.