Первую крупную партию опор для реактора ITER доставили из России во Францию

Первая крупная партия механических опор для монтажа питающего магнитные системы реактора ITER оборудования доставлена из Санкт-Петербурга на площадку, где будет установлена эта энергетическая установка, расположенную рядом с исследовательским центром Кадараш (Прованс — Альпы — Лазурный берег, Франция). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского Проектного центра ITER (входит в госкорпорацию «Росатом»).

"Три трейлера с 78 механическими опорами для монтажа шинопроводов системы коммутации электрического тока ITER достигли площадки сооружения реактора во Франции <…> Важность произведенной отправки заключается в том, что она позволяет приступить к началу монтажа ранее поставленных российской стороной шинопроводов на площадке сооружения реактора ITER", — говорится в сообщении.

Трейлеры с опорами покинули Санкт-Петербург 14 марта. Опоры будут обеспечивать механическую стабильность всей системы электропитания реактора при воздействии электродинамических и сейсмических нагрузок. Они были разработаны и изготавливаются в АО «Нииэфа» по поручению госкорпорации «Росатом» в рамках проекта ITER.

«Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ITER — самая дорогостоящая и одна из самых сложных в ITER, она входит на 100% в сферу ответственности России», — добавили в российском агентстве ITER.

О проекте

Проект ITER создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США.

В основу реактора ITER положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта — продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ITER должна быть получена в 2025 году. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.