Волгоградские текстильщики модернизируют ткацкое производство

На производственной площадке предприятия «Камышинский текстиль» в Волгоградской области обновляется ткацкое оборудование — уже введены в эксплуатацию 40 современных станков. Техническое переоснащение стало очередным этапом приоритетного для ЮФО инвестиционного проекта, который реализуется в Волгоградской области.

Инвестпроект по созданию современного предприятия полного цикла — от обработки хлопкового сырья до выпуска готовой продукции — поэтапно реализуется на предприятии «Камышинский текстиль». В развитие фабрики за последние пять лет вложено порядка полутора миллиардов рублей, объем господдержки составил 220 миллионов рублей. Эти средства покрывают часть затрат на модернизацию оборудования.

Обновлять технику начали с прядильного цеха, а сегодня монтируют высокопроизводительные ткацкие станки, новые компрессоры и осушители. Их производительность в разы выше — один современный станок заменяет три старых. Модернизация позитивно сказывается на качестве продукции, позволяет расширять ассортимент. Следующим этапом реализации инвестпроекта станет создание современного отделочного производства.

Волгоградская область по производству хлопчатобумажных тканей занимает второе место в России и первое место в ЮФО. На «Камышинском текстиле» сегодня трудятся более тысячи человек, ежегодно здесь выпускают более 26 миллионов погонных метров хлопчатобумажных тканей.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства текстильной отрасли Волгоградской области составил 105,5% по сравнению с 2017-м, объем отгруженных товаров собственного производства — 5,8 миллиарда рублей (104,2% к уровню 2017-го).

Татьяна Зубкова

Фото: газета «Диалог»