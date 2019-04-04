Оренбургнефть ввела в промышленную разработку три новых месторождения

АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к промышленной эксплуатации трех новых месторождений на юге Оренбурсгкой области — Волостновского, Восточно — и Южно — Волостновского. Их начальные извлекаемые запасы категорий АВ1В2 составляют 5,4 млн тонн нефти. Ввод новых месторождений является частью масштабной программы по развитию Волостновско-Землянского кластера, общий ресурсный потенциал которого составляет 13,2 млн тонн нефти.

Разработке месторождения предшествовало проведение сейсморазведочных работ 3Д и бурение поисково-разведочных скважин. Средний стартовый дебит нефти уже пробуренных 17 скважин составляет более 124 т/сут. Для освоения новых месторождений построены объекты инфраструктуры. Для транспортировки дополнительных объемов нефти построены вторые нитки нефтепроводов ДНС Рыбкинская — УКПНГ Загорская — ННТ пос. Новосергиевка, общей протяженностью 75 км. Для обеспечения электроснабжения новых объектов осуществляется строительство высоковольтной линии электропередач ВЛ-110кВ протяженностью 60 км. Залежи нефти на новых месторождениях расположены поблизости друг от друга, что позволяет получить синергетический эффект при их совместном освоении с использованием уже действующих мощностей.

Месторождения расположены в пределах Волостновского лицензионного участка. Открытия были сделаны в рамках освоения Волостновско-Землянского кластера. В структуру кластера входят 24 нефтяных месторождения.

В «Оренбургнефти» в 2019 году планируется строительство новых добывающих скважин, шесть из них буду горизонтальными с проведением оперции многостадийного гидроразрыва пласта для повышения эффективной выработки запасов.

Справка:

АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку 168 месторождений на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской областей. Более половины всех доказанных запасов углеводородного сырья сосредоточено на Сорочинско-Никольском, Покровском, Бобровском, Гаршинском, Родинском, Загорском, Ольховском, Росташи-Конновском, Донецко-Сыртовском, Моргуновском, Вахитовском, Зайкинско-Зоринском месторождениях и на Волостновском лицензионном участке. Накопленная добыча «Оренбургнефти» составляет более 615 млн тонн нефти.