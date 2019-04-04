На Кингисеппском машиностроительном заводе налажено серийное производство клапанов газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На КМЗ запущен серийный выпуск клапанов ГРМ

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Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства судовых дизельных двигателей боевых кораблей ВМФ РФ. Клапаны изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов с применением технологий термической и механической обработки.

Серийный выпуск насчитывает более 1 тыс. клапанов в месяц. Следует отметить, что новые детали будут использоваться в производстве двигателей серии М50 и М500.