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Производство

На КМЗ запущен серийный выпуск клапанов ГРМ

На Кингисеппском машиностроительном заводе налажено серийное производство клапанов газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

  • На КМЗ запущен серийный выпуск клапанов ГРМ
  • На КМЗ запущен серийный выпуск клапанов ГРМ
  •  © sudostroenie.info

Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства судовых дизельных двигателей боевых кораблей ВМФ РФ. Клапаны изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов с применением технологий термической и механической обработки.

Серийный выпуск насчитывает более 1 тыс. клапанов в месяц. Следует отметить, что новые детали будут использоваться в производстве двигателей серии М50 и М500.

  •  © sudostroenie.info

  •  © sudostroenie.info

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http://sudostroenie.info/novosti/26390.html

КМЗ, клапаны ГРМ
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