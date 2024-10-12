КМЗ разработал новую технологию литья буксирного клюза.

Специалисты СКБ-3 военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» разработали и внедрили усовершенствованную технологию литья стального буксирного клюза, что стало важным шагом для повышения качества выпускаемой продукции и обеспечения долговечности судового оборудования.

Буксирный клюз представляет собой металлическую деталь, отлитую с отверстием круглой или овальной формы. Она устанавливается на носовой или кормовой части судна и выполняет функцию направляющей для буксирного троса, который проходит через это отверстие. Важным элементом конструкции является рабочая поверхность клюза, которая имеет плавные и закругленные края, исключающие резкие перегибы троса. Это помогает избежать износа и повреждений троса в процессе работы, а также снижает риск аварийных ситуаций на воде.

Разработка технологии литья была сопряжена с рядом трудностей, основная из которых заключалась в сложной геометрии отливки. Из-за формы клюза невозможно было использовать стандартные прибыльные надставки для изложницы — элементы, которые добавляются при литье, чтобы предотвратить образование усадочных раковин (полостей и дефектов в материале, возникающих из-за сокращения объема металла при охлаждении и затвердевании).

Чтобы обойти эту проблему и обеспечить высокое качество отливок, специалисты СКБ-3 решили применить хромитовый песок для формовки, который отличается более высокой теплопроводностью по сравнению с традиционным кварцевым песком. Хромитовый песок позволяет равномернее отводить тепло от отливки во время затвердевания, что способствует сокращению вероятности образования дефектов. Это решение оказалось правильным, что позволило получить отливки с превосходными механическими характеристиками и без внутренних дефектов.

«Мы столкнулись с техническими вызовами из-за геометрии отливки, которая не позволяла использовать привычные методы компенсации усадки материала. Но применение хромитового песка для формовки позволило нам достичь нужного результата. В результате наши отливки получились без дефектов и обладают необходимыми прочностными характеристиками», — рассказала инженер-технолог литейного производства КМЗ Дарья Киреева.

Таким образом, внедрение новой технологии позволило улучшить процесс производства буксирных клюзов, повысить их качество и обеспечить долгий срок службы, что особенно важно для безопасной эксплуатации судов в сложных морских условиях.

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