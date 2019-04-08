Новинки коммунальной и дорожной техники от АО «Коминвест-АКМТ»

АО «Коминвест-АКМТ», являющаяся производителем и поставщиком техники для дорожного строительства, ремонта и содержания дорог, коммунальной техники (в 2015 году сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске подметально-уборочной машины ПУМ-6Х на базе самосвала КАМАЗ-43253), техники для содержания аэродромов, лесоперерабатывающей техники и техники для добычи и сортировки рудных и нерудных материалов, в марте 2018 года компания начала серийный выпуск мусоровоза малого класса МСТ К23.02 с объёмом кузова 12 куб.м на базе шасси КАМАЗ-53605 с газовым двигателем, предназначенного для боковой загрузки твердых бытовых отходов в бункер емкостью 2 кубометра, управление которой осуществояется оператором из кабины автомобиля.

Универсальный захват мусоровоза способен работать как с баками предыдущего поколения, так и с современными евро-контейнерами.

Также летом 2018 года конструкторский департамент компании «Коминвест-АКМТ» представил новую модель прицепного мастичного заливщика швов ЭД-135М с объемом бака для мастики 500 литров, предназначеного для разогрева и подачи горячих герметизирующих битумополимерных мастик в температурные швы и трещины.

Самоходный мастичный заливщик швов ЭД-135М-2 массой 1400 кг может-быть использован для ремонта дорог, устранения дефектов взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек, перронов аэродромов, для гидроизоляции фундаментов и других сооружений, для склейки кровельных материалов и прочих работ.

Заливщик может быть оборудован собственным двигателем с приводным передним колесом, что позволяет ему перемещаться со скоростью до 5 км/час, а также инерционным и стояночным тормозами.