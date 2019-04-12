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Новые заводы и цеха

На «Нижнекамскнефтехиме» введены новые производственные объекты

  •  © www.nknh.ru

На заводе «Этилен» ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в эксплуатацию установки экстракции бензола. Строительство установки было завершено в конце 2018 года, а уже в марте она выведена на проектную мощность.

Новый производственный объект позволит оптимизировать процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузить существующие энергоемкие узлы. С помощью установки заводчане планируют увеличить объемы производства бензола до 265 тысяч тонн в год, что даст возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» бензол используют в производстве этилбензола, стирола, который применяют при получении каучуков и полистирола. Из полистирола выпускают одноразовую посуду, игрушки, он также находит применение в шинной промышленности, строительной индустрии, медицине и других областях.

  •  © nknh.ru

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https://www.nknh.ru/pressroom/news/na-nizhnekamskneftekhime-vvedeny-novye-proizvodstvennye-obekty/

Нижнекамскнефтехим, Татарстан, химическая промышленность
  • Великоросс Великоросс
    12.04.1914:13:24

    •  © e-nkama.ru

    •  © nknh.ru

    •  © e-nkama.ru

    Отредактировано: Великоросс~14:13 12.04.19
    #1121967
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