На «Нижнекамскнефтехиме» введены новые производственные объекты

На заводе «Этилен» ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в эксплуатацию установки экстракции бензола. Строительство установки было завершено в конце 2018 года, а уже в марте она выведена на проектную мощность.

Новый производственный объект позволит оптимизировать процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузить существующие энергоемкие узлы. С помощью установки заводчане планируют увеличить объемы производства бензола до 265 тысяч тонн в год, что даст возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» бензол используют в производстве этилбензола, стирола, который применяют при получении каучуков и полистирола. Из полистирола выпускают одноразовую посуду, игрушки, он также находит применение в шинной промышленности, строительной индустрии, медицине и других областях.