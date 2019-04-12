Мираторг открыл в Подмосковье лабораторию генетических исследований животных

12 апреля в Домодедово Московской области открылся крупнейший в России Центр геномной селекции.

Геномная селекция — метод племенной работы, основанный на изучении ДНК. В сочетании с классическими методами она позволяет точно прогнозировать племенную ценность животного в раннем возрасте. Новая генетическая ветеринарная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием, способна проводить 400 тыс. исследований ДНК в год и войдет в топ-5 мировых центров исследования геномов свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота. В дальнейшем производительность лаборатории может вырасти вдвое — до 800 тыс. исследований в год.

Стоимость создания лаборатории оценивается в 112 млн рублей. Персонал будет состоять из 22 высококвалифицированных сотрудников.

Общий операционный бюджет Центра составляет 4,4 млрд рублей.

Автоматизированное лабораторное оборудование, штат высококвалицированных специалистов позволят выполнять порядка 400 тыс. исследований ДНК в год с возможностью удвоения. Центр открывает широкие возможности по генотипированию биологических образцов различных видов (животных, растений и человека) и будет решать задачи по созданию уникальной референтной генетической базы.

В ходе работы лаборатории будет создана и постоянно пополняться крупнейшая референтная база данных генотипов и фенотипов различных пород сельскохозяйственных животных. С использованием этой базы может быть разработана и проводиться всероссийская система геномной оценки племенной и генетической ценности животных.

Работа Центра позволит обеспечивать отечественных животноводов качественным генетическим материалом. Это будет способствовать импортозамещению в отрасли, а также укреплению ее экспортного потенциала и повышению конкурентоспособности российских животноводческих предприятий на мировых рынках. Компания «Мираторг», используя потенциал центра, планирует принять участие в подпрограммах Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

https://miratorg.ru/press/news/miratorg-_otkryl_innovatsionnyy_tsentr_genomnoy_se/