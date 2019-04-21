В Саратовской области начал работу новый логистический центр

Первая очередь логистического центра «Лидер» с объёмом инвестиций в 353 млн руб. построена в Дубковском муниципальном образовании. Комплекс предназначен для обработки, хранения продуктов питания и других товаров.

В настоящее время введен в эксплуатацию сухой склад класса (А) с температурным режимом (+18-+20 С) общей площадью 7 тыс. кв.м и объемом хранения 100 000 тонн. Склад оборудован 15 погрузо-разгрузочными доками. Запланировано, что вторая очередь логистического центра будет включать 2 склада общей площадью 14. тыс. кв.м. В целом будет создано до 200 рабочих мест.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!