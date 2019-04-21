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Транспорт и логистика

В Саратовской области начал работу новый логистический центр

  •  © saratov.gov.ru

Первая очередь логистического центра «Лидер» с объёмом инвестиций в 353 млн руб. построена в Дубковском муниципальном образовании. Комплекс предназначен для обработки, хранения продуктов питания и других товаров.

В настоящее время введен в эксплуатацию сухой склад класса (А) с температурным режимом (+18-+20 С) общей площадью 7 тыс. кв.м и объемом хранения 100 000 тонн. Склад оборудован 15 погрузо-разгрузочными доками. Запланировано, что вторая очередь логистического центра будет включать 2 склада общей площадью 14. тыс. кв.м. В целом будет создано до 200 рабочих мест.

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_posetil_novyy_logisticheskiy_tsentr_lider/

инфраструктура, логистика, Саратовская область
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