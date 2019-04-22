Портальные машины термической резки ULTRATHERM-2.0. Производство, отгрузки, монтажи
Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» не стоит на месте и постоянно совершенствует свои портальные машины серии «ULTRATHERM». Полностью модернизированы портал, рама и раскроечный стол станка.
Предлагаем вашему вниманию фотоматериал о деятельности нашей компании в первые месяцы 2019 года.
Производство машин серии «ULTRATHERM 2.0»
Монтажи машин серии «ULTRATHERM»
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- Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325 на предприятии г. Барнаул
- © spe.su
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- Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1530 с вылетом под дальнейшую установку трубного устройства на предприятии г. Барнаул
- © spe.su
Отгрузки машин серии «ULTRATHERM».
Все наши машины тщательно упаковываются и обрешечиваются перед отправкой клиенту.
Подробнее о нашей продукции на сайте: www.spe.su
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