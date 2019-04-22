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Производство

Портальные машины термической резки ULTRATHERM-2.0. Производство, отгрузки, монтажи

Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» не стоит на месте и постоянно совершенствует свои портальные машины серии «ULTRATHERM». Полностью модернизированы портал, рама и раскроечный стол станка.

Предлагаем вашему вниманию фотоматериал о деятельности нашей компании в первые месяцы 2019 года.

Производство машин серии «ULTRATHERM 2.0»

  • Обновленный пульт оператора машины
  • Обновленный пульт оператора машины
  •  © spe.su

  • Участок производства машин ULTRATHERM
  • Участок производства машин ULTRATHERM
  •  © spe.su

  • Портал машины с двумя суппортами (под плазмотрон и газовый резак)
  • Портал машины с двумя суппортами (под плазмотрон и газовый резак)
  •  © spe.su

  • Суппорт с плазмотроном
  • Суппорт с плазмотроном
  •  © spe.su

  • Суппорт с газовым резаком GCUT и системой автоподжига
  • Суппорт с газовым резаком GCUT и системой автоподжига
  •  © spe.su

  • Процесс "обвязки" портала машины
  • Процесс "обвязки" портала машины
  •  © spe.su

  • Регулируемая по высоте трубная опора трубореза ULTRATUBE
  • Регулируемая по высоте трубная опора трубореза ULTRATUBE
  •  © spe.su

  • Детали будущих машин серии ULTRATHERM
  • Детали будущих машин серии ULTRATHERM
  •  © spe.su

Монтажи машин серии «ULTRATHERM»

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Новосибирск
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Новосибирск
  •  © spe.su

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Барнаул
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Барнаул
  •  © spe.su

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325 на предприятии г. Барнаул
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325 на предприятии г. Барнаул
  •  © spe.su

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1530 с вылетом под дальнейшую установку трубного устройства на предприятии г. Барнаул
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1530 с вылетом под дальнейшую установку трубного устройства на предприятии г. Барнаул
  •  © spe.su

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Барнаул
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Барнаул
  •  © spe.su

  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Воронеж
  • Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Воронеж
  •  © spe.su

Отгрузки машин серии «ULTRATHERM».

Все наши машины тщательно упаковываются и обрешечиваются перед отправкой клиенту.

  • Обрешетка портальных машин серии ULTRATHERM
  • Обрешетка портальных машин серии ULTRATHERM
  •  © spe.su

  • Отгрузка источника плазменной резки Hypertherm MAXPRO200
  • Отгрузка источника плазменной резки Hypertherm MAXPRO200
  •  © spe.su

  • Отгрузка машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325
  • Отгрузка машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325
  •  © spe.su

Подробнее о нашей продукции на сайте: www.spe.su

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http://spe.su/ultratherm_mtrp.htm

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  • Нет аватара elron
    23.04.1908:20:41

    ура! больше станков! вот благодаря таким фирмам потихоньку выкарабкиваемся из ада «святых 90-х».

    #1124179
    • SPE.SU SPE.SU
      23.04.1908:24:01

      Дальше будет больше !

      #1124182
      • Нет аватара muscle
        23.04.1912:54:19

        Успехов!

        Ждем электроэрозионную резку!    

        Отредактировано: muscle~12:57 23.04.19
        #1124234
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