Портальные машины термической резки ULTRATHERM-2.0. Производство, отгрузки, монтажи

Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» не стоит на месте и постоянно совершенствует свои портальные машины серии «ULTRATHERM». Полностью модернизированы портал, рама и раскроечный стол станка.

Предлагаем вашему вниманию фотоматериал о деятельности нашей компании в первые месяцы 2019 года.

Производство машин серии «ULTRATHERM 2.0»



Обновленный пульт оператора машины

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Участок производства машин ULTRATHERM

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Портал машины с двумя суппортами (под плазмотрон и газовый резак)

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Суппорт с плазмотроном

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Суппорт с газовым резаком GCUT и системой автоподжига

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Процесс "обвязки" портала машины

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Регулируемая по высоте трубная опора трубореза ULTRATUBE

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Детали будущих машин серии ULTRATHERM

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Монтажи машин серии «ULTRATHERM»



Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Новосибирск

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Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Барнаул

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Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325 на предприятии г. Барнаул

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Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1530 с вылетом под дальнейшую установку трубного устройства на предприятии г. Барнаул

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Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии г. Барнаул

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Монтаж машины ULTRATHERM MTRP-2060 на предприятии г. Воронеж

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Отгрузки машин серии «ULTRATHERM».

Все наши машины тщательно упаковываются и обрешечиваются перед отправкой клиенту.



Обрешетка портальных машин серии ULTRATHERM

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Отгрузка источника плазменной резки Hypertherm MAXPRO200

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Отгрузка машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с трубным устройством ULTRATUBE-325

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Подробнее о нашей продукции на сайте: www.spe.su