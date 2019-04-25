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Информационные технологии

Хроники импортозамещения в САПР: рост продолжается

В 2018 году 46 промышленных предприятий перешли на САПР и PDM от АСКОН, отказавшись от зарубежного инженерного программного обеспечения. Все они воспользовались льготными условиями программы «Трейд-ин. Замещение», которая действует уже 10 лет.

Участие в программе дает возможность российским предприятиям заменять зарубежное ПО на программные решения АСКОН со скидкой до 65%. Год от года интерес к акции возрастает, и итоги 2018 показывают, что импортозамещение ПО остается важной задачей отечественной промышленности и постепенно приобретает все большие масштабы.

  • Инфографика
  • Инфографика
  •  © ascon.ru

В прошлом году в акции приняли участие 46 предприятий машиностроения, металлургии, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей. Этот показатель на 21% выше результатов 2017 года. Всего решения АСКОН заменили зарубежные на более чем 800 рабочих местах. И если в 2017 году в рамках самого крупного замещения предприятие перевело 50 рабочих мест на ПО АСКОН, то в 2018 году самой масштабной стала поставка 173 лицензий продуктов АСКОН вместо зарубежных решений в АО «ГосМКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова». В частности, на предприятии был внедрен Комплекс решений АСКОН: ЛОЦМАН:PLM Про (40 лицензий), ЛОЦМАН:PLM Стандарт (10 лицензий), КОМПАС-3D (98 лицензий) и ВЕРТИКАЛЬ (25 лицензий).

Традиционно наиболее популярным решением АСКОН, на которое предприятия переходят с иностранных программных продуктов, стал КОМПАС-3D. В 2018 году в рамках программы «Трейд-ин. Замещение» было продано 300 лицензий — более 40% от общего числа замещающих продуктов.

Так переход на КОМПАС-3D прокомментировал Александр Поспелов, руководитель группы внедрения САПР УПКБ «Деталь»: «Первые звоночки санкций в отношении предприятий ОПК и резкое увеличение курса иностранных валют вылились в риски многократного увеличения издержек на приобретение новых лицензий, да и в принципе в недоступность новых лицензий импортной САПР. К 2017 году мы пришли к логичному выводу о необходимости импортозамещения Autodesk Inventor на отечественный КОМПАС-3D. К концу 2018 года мы запустили КОМПАС-3D в промышленную эксплуатацию. Конструкторы получили современный инструмент для проектирования, а также соответствие всей выпускаемой документации требованиям ЕСКД и ГОСТ».

  • Продукция УПКБ «Деталь»
  • Продукция УПКБ «Деталь»
  •  © upkb.ru

Среди причин отказа от иностранного ПО заказчики называют необходимость соблюдения требований информационной безопасности, полную локализацию отечественных решений, достаточность функционала решений АСКОН, возможность влиять на развитие продуктов, высокое качество и оперативность технической поддержки, экономическую выгоду. Невыгодность обновления зарубежного ПО часто обусловлена изменением курса валют.

«В 2014 году из-за роста курса иностранной валюты стоимость зарубежного программного обеспечения заметно увеличилась. Cогласно условиям договора, цена приобретения ПО напрямую зависела от курса евро. Для предприятия оказалось экономически невыгодным сопровождение и дальнейшее развитие ранее выбранного комплекса систем проектирования.

Наиболее важным критерием выбора новых решений была возможность переноса имеющихся наработок. Для исключения проблем с интеграцией систем и совместной работой ПО предпочтения отдавались комплексным решениям одного производителя. С целью экономии денежных средств приоритет отдавался организациям-поставщикам, участвующим в программе импортозамещения. После анализа имеющихся на российском рынке программных продуктов для разработки конструкторской документации был выбран КОМПАС-3D, для хранения и управления информацией — ЛОЦМАН:PLM, а для проектирования техпроцессов — ВЕРТИКАЛЬ.

В результате всех выполненных работ по программе импортозамещения удалось добиться наилучших показателей систематизации проектной деятельности и увеличить количество автоматизированных рабочих мест в рамках денежных средств, заложенных на обновление программного обеспечения. Таким образом, мы сэкономили на покупке и обслуживании программного обеспечения», — рассказал Анатолий Кравчук, ведущий инженер-программист «Златмаш».

  • Продукция завода «Златмаш»
  • Продукция завода «Златмаш»
  •  © hydraulicmanipulators.zlatmash.ru

Еще одно основание для перехода на отечественное ПО — прекращение технической поддержки со стороны иностранного производителя. Это стало причиной для выбора решений АСКОН «Конструкторским бюро электроизделий XXI века». При этом Комплекс решений АСКОН был внедрен на предприятии без каких-либо доработок, здесь эксплуатируется коробочная версия продуктов.

Неудачные проекты внедрения зарубежного ПО также влияют на выбор предприятиями решений АСКОН. Здесь многое зависит от лояльности конечных пользователей к ИТ-продуктам. Стоит выделить фактор знакомства инженеров с ПО АСКОН во время обучения в вузах. Позже, выходя на работу, им удается убедить руководителей в целесообразности перехода на более привычный и знакомый продукт.

Программа «Трейд-ин. Замещение» действует с 2009 года. В ней участвуют следующие решения АСКОН: КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ. В 2014 году эти продукты получили сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) для работы в контуре «Для служебного пользования», подтвердив тем самым статус защищенного ПО. Подробнее об условиях программы.

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КОМПАС-3D, АСКОН, САПР, IT, ITnews, ПО, импортозамещение, инфографика
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    25.04.1914:32:31

    Давным-давно пора было!

    #1125006
    • Нет аватара Ascon
      25.04.1914:49:20

      Что именно пора было?

      #1125014
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        25.04.1914:59:05

        Предприятиям использовать российское ПО!Вернее,больше его использовать.Тормозит этот процесс как правило предвзятость и тараканы в голове у некоторых людей!

        #1125021
        • Нет аватара Ascon
          25.04.1915:12:07

          Справедливости ради есть и объективные причины — всех сотрудников переучить надо, базы и наработки перевести в наше ПО и т. п. Кого-то останавливает отсутствие критичного для них функционала — реализуем его. Так постепенно работаем с каждым предприятием индивидуально, процесс идёт.

          #1125029
          • A S A S
            25.04.1917:09:14

            А англоязычная версия Лоцмана есть в планах?

            #1125063
            • Нет аватара Ascon
              25.04.1917:13:00

              А что есть англоязычные клиенты на примете?)

              #1125064
              • A S A S
                25.04.1917:15:27

                Нам был бы интересен такой вариант, как минимум для ознакомления. Так как у нас периодически возникает потребность запускать зарубежных партнеров в нашу инфраструктуру. Плюс весь наш технический документооборот — тоже англоязычный. Мы уже заходили в Вашу компанию, так как у нас есть интерес к PLM, но отсутствие англоязычной версии стало причиной того, что дальше запроса дело не пошло.

                Отредактировано: A S~17:16 25.04.19
                #1125065
                • Нет аватара Ascon
                  25.04.1917:19:26

                  Интересует именно Лоцман PLM — тяжелое решение? У нас есть ещё более простой вариант — Pilot Ice. Вам получается нужен только англоязычный клиент, а серверная часть не принципиальна?

                  #1125067
                  • A S A S
                    25.04.1917:24:12

                    Нам нужен именно PLM. В котором мы могли бы вести наши продукты от уровня баребонов до последнего винтика и резистора. Скажем аналогично Arena BOM. У нас совершенно банальные проблемы роста из серии — «ой забыли купить 100500 винтов, бежим быстро искать по рынкам». Или там какие-нить шнурочки-кабелечки, документашка на которые лежит только на машине у разработчика и никто про нее не ведает. Потому что вчера мы производили 10 серверов и собирали BOMы в экселях и заказывали производство отдельных плат и крутили их тут, а сегодня сотни комплектами с кучей коммодити в довесок.

                    Это я Вам свои боли описал, ибо какой подорожник к ним следует прикладывать — Вам скорее всего виднее.

                    И очень хотелось бы иметь его англоязычным. Чтобы туда мог залогиниться условный Джон или Чен и тоже что-то там поделать. Ну и чтобы продукты его (PLM) жизнедеятельности можно было бы отправить тому же Джону или Чену.

                    Мы конечно пилим свои средства автоматизации и учета. Но пока они в достаточно сыром состоянии и мы еще смотрим на коробочные решения.

                    Я если честно ничего не знаю, про Pilot Ice. Вот прям сейчас бегло нагуглил — по моему эта система немного не про это.

                    Отредактировано: A S~17:55 25.04.19
                    #1125069
  • Руслан Калинин Руслан Калинин
    25.04.1918:49:47

    Эх, ребята, я понимаю,что может иметь место дело чести. Но быть может иногда некоторые решения можно подсмотреть у конкурентов? Конкретно, в 3Д моделировании у конкурентов многое делается на два три клика быстрее, чем у вас,а некоторые их функции вы даже в кривом виде не имеете

    #1125083
    • Нет аватара Ascon
      25.04.1918:52:18

      Присылайте примеры в техподдержку - будем делать лучше.

      Отредактировано: Ascon~18:52 25.04.19
      #1125084
      • Руслан Калинин Руслан Калинин
        25.04.1919:01:36

        Постараюсь закидать примерами по мере возможности. Для меня намного удобнее работать в других системах, но новый работодатель сидит на вашей

        #1125086
        • Нет аватара Ascon
          25.04.1919:07:45

          Будем ждать. Если с другой системы перешли без обучения — пройдите встроенные в программу интерактивные азбуки. Это не сложно (там кнопки прям в тексте азбуки), проходится за пару вечеров, зато позволит снять часть вопросов, потому что часто функционал есть, но работает по другой идеологии по сравнению с западными САПР. Заодно увидите, что у нас сделано лучше, чем в других САПР.

          #1125088
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