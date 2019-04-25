Хроники импортозамещения в САПР: рост продолжается

В 2018 году 46 промышленных предприятий перешли на САПР и PDM от АСКОН, отказавшись от зарубежного инженерного программного обеспечения. Все они воспользовались льготными условиями программы «Трейд-ин. Замещение», которая действует уже 10 лет.

Участие в программе дает возможность российским предприятиям заменять зарубежное ПО на программные решения АСКОН со скидкой до 65%. Год от года интерес к акции возрастает, и итоги 2018 показывают, что импортозамещение ПО остается важной задачей отечественной промышленности и постепенно приобретает все большие масштабы.



Инфографика

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В прошлом году в акции приняли участие 46 предприятий машиностроения, металлургии, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей. Этот показатель на 21% выше результатов 2017 года. Всего решения АСКОН заменили зарубежные на более чем 800 рабочих местах. И если в 2017 году в рамках самого крупного замещения предприятие перевело 50 рабочих мест на ПО АСКОН, то в 2018 году самой масштабной стала поставка 173 лицензий продуктов АСКОН вместо зарубежных решений в АО «ГосМКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова». В частности, на предприятии был внедрен Комплекс решений АСКОН: ЛОЦМАН:PLM Про (40 лицензий), ЛОЦМАН:PLM Стандарт (10 лицензий), КОМПАС-3D (98 лицензий) и ВЕРТИКАЛЬ (25 лицензий).

Традиционно наиболее популярным решением АСКОН, на которое предприятия переходят с иностранных программных продуктов, стал КОМПАС-3D. В 2018 году в рамках программы «Трейд-ин. Замещение» было продано 300 лицензий — более 40% от общего числа замещающих продуктов.

Так переход на КОМПАС-3D прокомментировал Александр Поспелов, руководитель группы внедрения САПР УПКБ «Деталь»: «Первые звоночки санкций в отношении предприятий ОПК и резкое увеличение курса иностранных валют вылились в риски многократного увеличения издержек на приобретение новых лицензий, да и в принципе в недоступность новых лицензий импортной САПР. К 2017 году мы пришли к логичному выводу о необходимости импортозамещения Autodesk Inventor на отечественный КОМПАС-3D. К концу 2018 года мы запустили КОМПАС-3D в промышленную эксплуатацию. Конструкторы получили современный инструмент для проектирования, а также соответствие всей выпускаемой документации требованиям ЕСКД и ГОСТ».



Продукция УПКБ «Деталь»

© upkb.ru

Среди причин отказа от иностранного ПО заказчики называют необходимость соблюдения требований информационной безопасности, полную локализацию отечественных решений, достаточность функционала решений АСКОН, возможность влиять на развитие продуктов, высокое качество и оперативность технической поддержки, экономическую выгоду. Невыгодность обновления зарубежного ПО часто обусловлена изменением курса валют.

«В 2014 году из-за роста курса иностранной валюты стоимость зарубежного программного обеспечения заметно увеличилась. Cогласно условиям договора, цена приобретения ПО напрямую зависела от курса евро. Для предприятия оказалось экономически невыгодным сопровождение и дальнейшее развитие ранее выбранного комплекса систем проектирования. Наиболее важным критерием выбора новых решений была возможность переноса имеющихся наработок. Для исключения проблем с интеграцией систем и совместной работой ПО предпочтения отдавались комплексным решениям одного производителя. С целью экономии денежных средств приоритет отдавался организациям-поставщикам, участвующим в программе импортозамещения. После анализа имеющихся на российском рынке программных продуктов для разработки конструкторской документации был выбран КОМПАС-3D, для хранения и управления информацией — ЛОЦМАН:PLM, а для проектирования техпроцессов — ВЕРТИКАЛЬ. В результате всех выполненных работ по программе импортозамещения удалось добиться наилучших показателей систематизации проектной деятельности и увеличить количество автоматизированных рабочих мест в рамках денежных средств, заложенных на обновление программного обеспечения. Таким образом, мы сэкономили на покупке и обслуживании программного обеспечения», — рассказал Анатолий Кравчук, ведущий инженер-программист «Златмаш».



Продукция завода «Златмаш»

© hydraulicmanipulators.zlatmash.ru

Еще одно основание для перехода на отечественное ПО — прекращение технической поддержки со стороны иностранного производителя. Это стало причиной для выбора решений АСКОН «Конструкторским бюро электроизделий XXI века». При этом Комплекс решений АСКОН был внедрен на предприятии без каких-либо доработок, здесь эксплуатируется коробочная версия продуктов.

Неудачные проекты внедрения зарубежного ПО также влияют на выбор предприятиями решений АСКОН. Здесь многое зависит от лояльности конечных пользователей к ИТ-продуктам. Стоит выделить фактор знакомства инженеров с ПО АСКОН во время обучения в вузах. Позже, выходя на работу, им удается убедить руководителей в целесообразности перехода на более привычный и знакомый продукт.

Программа «Трейд-ин. Замещение» действует с 2009 года. В ней участвуют следующие решения АСКОН: КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ. В 2014 году эти продукты получили сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) для работы в контуре «Для служебного пользования», подтвердив тем самым статус защищенного ПО. Подробнее об условиях программы.