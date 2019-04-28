Новые вертолеты Ми-171А2 приступили к перевозке вахтовых бригад на месторождения Уватской группы

В середине февраля 2019 года новые отечественные многоцелевые вертолеты среднего класса Ми-171А2 приступили к выполнению рейсов по перевозке вахтового персонала на месторождения Уватской группы «РН-Уватнефтегаз», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть». Вертолеты обладают улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками и расширенным сроком службы.

Представители НК «Роснефть» и «РН-Уватнефтегаз» в г. Тюмень приняли участие в торжественной церемонии начала эксплуатации вертолетов Ми-171А2 авиакомпании «ЮТэйр».

Ежемесячно из Сургута, Тюмени и Тобольска на месторождения с использованием вертолетов осуществляется доставка около 3 тысяч человек вахтового персонала «РН-Уватнефтегаз» и подрядных организаций.

Ми-171А2 оснащен современным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией, силовой установкой повышенной мощности с цифровой системой управления, усиленной трансмиссией, а также эффективным рулевым винтом и новым несущим винтом с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки, что позволяет увеличить скорость полета вертолета, расширить сферу его применения, снизить стоимость летного часа.