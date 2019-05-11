В конце 2018 года на Жолымбетской золотоизвлекательной фабрике в Казахстане была запущена первая российская безцапфовая мельница Crumin®МШР-2700Х4000 изготовленная и поставленная компанией ООО «СГИ» (г.Екатеринбург).

Мельница установлена на технологическом месте мельницы МШР-2700×2100. Для сохранения высотной отметки оси мельницы, что позволило сохранить все привязки к сопряженному технологическому оборудованию (классификатору, питающему конвейеру и т. д. ), опоры старого фундамента были подрезаны на 700мм.

Мельница оснащена четырехсегментными подшипниками скольжения, сегменты которых оперты на регулировочные винты. Бандажи подшипников размещены на загрузочной и разгрузочной царгах — составных частях барабана, средняя часть которого является барабаном мельницы МШР-2700×2100. Расстояния между осями старых и новых подшипников сохранены.

Рабочий объем мельницы Crumin®МШР-2700Х4000 — 20м3. Мощность привода- 400кВт. Технические решения, реализованные в мельнице, позволяют реконструировать действующие измельчительные отделения обогатительных фабрик с минимальными затратами, увеличивая их переработку в 1,5-1,8 раза.