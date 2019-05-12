В Ивановской области начато строительство второй очереди завода жаккардовых и трикотажных тканей

Компания «Стеллини.ру» начинает реализацию инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса полного цикла по выпуску жаккардовых и трикотажных полотен. Символический старт проекту дан 12 февраля.

Для строительства нового производственного комплекса полного цикла приобретен земельный участок в Кохме. В реализацию проекта инвестор планирует вложить еще 280 млн рублей, в том числе 100 млн рублей — в закупку оборудования, технологий и ноу-хау. Таким образом, общий объем инвестиций Stellini Textile Group в экономику региона превысит полмиллиарда рублей.

Предполагается, что в производстве жаккардовых и трикотажных полотен будут применяться инновационные технологии, не имеющие аналогов в России. В дополнение к 70 созданным рабочим местам будет организовано еще 20 рабочих мест. Планируется организация стажировок студентов профильных ивановских вузов.

Проект будет реализован в два этапа, первая очередь нового производства будет введена уже в 2020 году.

Предприятие «Стеллини.ру» входит в состав Stellini Textile Group (Италия), занимающейся производством жаккардовых тканей с 1947 года. В 2015 году состоялось открытие нового производства жаккардовых и трикотажных полотен в городе Кохма Ивановской области, объем инвестиций составил свыше 250 млн рублей. В конце 2017 года заявлено о планах по расширению производства и подборе земельного участка под строительство.

«Установлена символическая свая нового производственного комплекса известного итальянского холдинга Stellini Textile Group. Порядка 20 процентов продукции будет экспортироваться в Европу. Реализация проектов по расширению действующих в Ивановской области производств иностранными компаниями свидетельствует о высокой востребованности продукции, благоприятных условиях ведения бизнеса в регионе.