«Агроэко» открыла в Воронежской области комбикормовый завод и заложила мясокомбинат

15 мая компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию новый комбикормовый завод в с. Гаврильск Павловского района Воронежской области.

Работы по его строительству начались в июне 2017 года. В июле 2018 года на площадке был введён в эксплуатацию элеватор, рассчитанный на единовременное хранение 120 тыс. тонн зерна в 24 силосах по 5 тыс. тонн каждый, а после завершения второго этапа строительства его мощность увеличится еще на 60 тыс. тонн.

Инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей. Завод с элеватором обеспечит более 150 новых рабочих мест.

Объем производства составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. Комбикормовый завод построен для собственных нужд компании, также планируется наладить экспорт продукции в Китай и другие страны Азии.

В этот же день, на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск» начато строительство мясоперерабатывающего комбината ГК «Агроэко». Будет создано более 1000 рабочих мест.

Объем инвестиций в мясопереработку достигнет 12,4 млрд рублей, а объём производства - 28 млрд рублей в год.

Пуск мясоперерабатывающего комбината в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Предполагается выпуск новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания. Всего будет производиться 200 наименований продукции. Таким образом в регионе закончат создание свиноводческого кластера «от поля до прилавка».

В настоящее время на территории 7 районов Воронежской области работает 27 производственных площадок «Агроэко». Компания производит около половине всей свинины Воронежской области.