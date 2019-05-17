Завершилась проходка левого тоннеля от станции «Карамышевская» до «Улицы Народного Ополчения»
Завершилась проходка левого тоннеля от станции «Карамышевская» до «Улицы Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.
Трасса тоннеля длиной 1,8 км прошла под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения.
Участок построен с опережением графика на месяц.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, строительство соседнего, правого тоннеля, планируется завершить через три месяца. Проходка ведется стандартными тоннелепроходческими щитами диаметром 6 метров.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
18.05.1901:24:13