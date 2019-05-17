Завершилась проходка левого тоннеля от станции «Карамышевская» до «Улицы Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.

Трасса тоннеля длиной 1,8 км прошла под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения.

Участок построен с опережением графика на месяц.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, строительство соседнего, правого тоннеля, планируется завершить через три месяца. Проходка ведется стандартными тоннелепроходческими щитами диаметром 6 метров.