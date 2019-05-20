Регулярная эксплуатация паровозов — теперь и в Ярославле!
В прошлом году наш сайт сообщал о возобновлении в России регулярной эксплуатации паровозов на маршруте Бологое — Осташков (Тверская область). Опыт экслуатации паровозов с пригородным поездом был признан успешным, и примеру Октябрьской железной дороги последовала соседняя Северная — теперь пригородный поезд между Рыбинском и Ярославлем будет водить паровоз!
Любопытно, что пассажирский паровоз П36-0147, который теперь будет локомотивом пригородного поезда Ярославль — Рыбинск, ещё недавно был памятником!
Паровоз был построен Коломенским заводом в 1955 году и около 30 лет работал на Московской и Белорусской железных дорогах, а в 1988 году был установлен в качестве памятника на станции Шарья Северной железной дороги (Костромская область).
В прошлом году судьба заслуженного ветерана стальных магистралей круто изменилась — паровоз был снят с пьедестала и отправлен в Тихорецк, где был восстановлен до ходового состояния.
Паровоз П36-0147 с пригородным поездом на станции Ярославль-Главный:
Паровоз П36-0147 с пригородным поездом на станции Рыбинск-Пассажирский:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0osPjsAnONE
Вот так на наших глазах оживает история отечественного транспорта середины прошлого века!
Фото с сайтов trainpix.org и rweek.ru, а также vk.com/szdrzd
В качестве бонуса красивые зимние фотографии поезда Бологое — Осташков:
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