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Транспорт и логистика

Регулярная эксплуатация паровозов — теперь и в Ярославле!

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

В прошлом году наш сайт сообщал о возобновлении в России регулярной эксплуатации паровозов на маршруте Бологое — Осташков (Тверская область). Опыт экслуатации паровозов с пригородным поездом был признан успешным, и примеру Октябрьской железной дороги последовала соседняя Северная — теперь пригородный поезд между Рыбинском и Ярославлем будет водить паровоз!

Любопытно, что пассажирский паровоз П36-0147, который теперь будет локомотивом пригородного поезда Ярославль — Рыбинск, ещё недавно был памятником!

Паровоз был построен Коломенским заводом в 1955 году и около 30 лет работал на Московской и Белорусской железных дорогах, а в 1988 году был установлен в качестве памятника на станции Шарья Северной железной дороги (Костромская область).

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

В прошлом году судьба заслуженного ветерана стальных магистралей круто изменилась — паровоз был снят с пьедестала и отправлен в Тихорецк, где был восстановлен до ходового состояния.

Паровоз П36-0147 с пригородным поездом на станции Ярославль-Главный:

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

  •  © Фото vk.com/szdrzd

Паровоз П36-0147 с пригородным поездом на станции Рыбинск-Пассажирский:

  •  © Фото с сайта rweek.ru

  •  © Фото с сайта rweek.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0osPjsAnONE

Вот так на наших глазах оживает история отечественного транспорта середины прошлого века!

Фото с сайтов trainpix.org и rweek.ru, а также vk.com/szdrzd

В качестве бонуса красивые зимние фотографии поезда Бологое — Осташков:

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

  •  © Фото с сайта trainpix.org

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РЖД, паровозы, Рыбинск, Ярославль, Ярославская область
  • Нет аватара termometrix
    20.05.1920:23:43

    + Красота!   

    #1130085
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1920:43:39

      Красота!
      Да, паровозы самый эффектный и эстетичный вид локомотивов!    

      #1130088
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1921:00:12

      Надеюсь, остальные железные дороги последуют примеру Октябрьской и Северной дорог.

      #1130089
      • Нет аватара termometrix
        20.05.1921:28:35

        Я тоже.

        #1130099
      • Нет аватара stasik
        20.05.1921:46:57

        Один вопрос — ЗАЧЕМ? Содержать ещё один тип локомотивов, это огромные расходы на эксплуатацию, да ещё и кочегаров содержать, а это вредный труд, вопрос — зачем оно надо?

        #1130108
        • A_SEVER A_SEVER
          20.05.1921:51:08

          Один вопрос — ЗАЧЕМ?
          Повышение привлекательности маршрута для пассажиров, развитие туризма, популяризация отечественной истории.

          #1130111
  • Нет аватара ivania
    20.05.1921:08:15

    Здорово! Еще бы какой-нибудь дореволюционный паровоз так восстановить.

    #1130092
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1921:12:52

      Еще бы какой-нибудь дореволюционный паровоз так восстановить
      Паровоз Ов.324 выпуска 1904 года — самый старый действующий паровоз России:

      •  © Фото из открытых источников

      #1130094
  • Нет аватара Иван Кутузов
    20.05.1921:36:23

    Это мобготовность повышается или просто ностальгия?

    Потом, пассажир паровоз не видит — он видит все тот же вагон. Уж тогда и вагоны нужно старинные цеплять.

    Отредактировано: Иван Кутузов~21:37 20.05.19
    #1130102
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1921:45:52

      пассажир паровоз не видит
      Он что, в поезд с закрытыми глазами садится?

      Тем более пригородные поезда короткие — от 2-х до 6-ти вагонов.

      #1130106
  • Нет аватара коловрат
    20.05.1921:58:17

    Данная новость подходит для блога «Культура, Спорт, Общество», но никак не «Транспорт».

    #1130114
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1922:05:37

      Данная новость подходит для блога «Культура, Спорт, Общество"

      Если бы старый локомотив отправили бы в музей или установили в качестве памятника — тогда да, была бы новость для блога «Культура».

      Но тут наоборот — памятник вновь вернулся к работе, причём это не разовые поездки к юбилейным датам, а регулярная эксплуатация на постоянном маршруте.

      #1130116
    • Нет аватара Lenin
      21.05.1907:49:44

      Скоро в ходе ярких побед и прорывов перейдем на дрезины!!!)))

      #1130159
  • Нет аватара Lyudov
    20.05.1922:24:52

    А паровозов на хранении не осталось совсем, раз памятники реанимируют?

    #1130118
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1922:37:14

      А паровозов на хранении не осталось совсем, раз памятники реанимируют?
      Остались считанные единицы.

      Кстати, вместо П36 в Шарье в качестве памятника поставили паровоз Л, который как раз взяли с базы запаса.

      Отредактировано: A_SEVER~22:39 20.05.19
      #1130120
  • Нет аватара nabludatel71
    20.05.1922:46:43

    Памятник, ставший транспортным средством — это, наверное, достойно Книги рекордов Гинесса или чего-нибудь в этом роде!

    Но, конечно, дымит он по-страшному. Ладно ещё, если ветер от вокзала — а вот если наоборот, и поезд минут 5-10 под посадкой…

    #1130123
    • A_SEVER A_SEVER
      20.05.1923:08:42

      дымит он по-страшному
      Для большего эффекта машинисты паровозов иногда стараются специально при виде зрителей больше дымить, парить и гудеть.    

      #1130126
  • Дмитрий Мазнин Дмитрий Мазнин
    21.05.1907:06:43

    Никто не подскажет — а почтовые кареты и ямскую службу в Ярославле не планируют восстанавливать?

    #1130156
    • A_SEVER A_SEVER
      21.05.1907:16:27

      почтовые кареты и ямскую службу в Ярославле не планируют восстанавливать?
      На счёт почтовой не знаю, а свадебная карета в Ярославле есть!    

      •  © Фото из открытых источников

      #1130157
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