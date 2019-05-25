ЗапСибНефтехим: строительные хроники. Апрель 2019

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23 мая — ПРАЙМ. «Сибур» завершил строительство «Запсибнефтехима», в настоящий момент идет его пуско-наладка, сообщил журналистам председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

«Строительство в целом завершено, идет пуско-наладка», — сказал Конов, отвечая на вопрос о готовности проекта.

Проект «Запсибнефтехим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в «Запсибнефтехим» заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/state_regulation/20190523/830003159.html

Пост сделан с содействием блогера Human RS!