Новый вертолет санитарной авиации для Карелии

5 апреля на площадке Республиканской больницы приземлился новый вертолет МИ-8. Он будет базироваться в Петрозаводске, откуда сможет быстро долететь в любую точку Карелии.

Вертолет, оснащенный самым современным оборудованием, получен в рамках приоритетного федерального проекта. Договор на поставку авиационной техники Карелия заключила с Национальной службой санитарной авиации.

Специально для Карелии новый вертолет оборудован дополнительным топливным баком, что позволит долететь за пациентом в любую точку республики и вернуться обратно без дозаправки. Дальность полета, таким образом, увеличилась до 1200 километров. МИ-8 может использоваться и в сложных погодных условиях.

Вертолет оборудован медицинским модулем для размещения двух пациентов. Есть там и кувез, в котором можно транспортировать новорожденного ребенка. Дефибриллятор-монитор поможет определить и купировать нарушения ритма сердца, дозаторы — точно ввести лекарство, аппараты искусственной вентиляции легких — не хуже, чем в отделениях реанимации.

Уже в этом году за счет средств бюджета республики отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнило 34 вылета, эвакуировано 44 человека, в том числе 13 детей, четверо из них − до года.

В 2018 году на федеральные средства Карелия приобрела вертолет Bell-505, собранный на Уральском заводе гражданской авиации. Новый МИ-8 сделает медицинскую помощь еще более оперативной.

Для координации работы всех медицинских служб, оказывающих экстренную помощь, в Карелии планируется создать единый диспетчерский пункт.