«Роснефть» внедрила новую технологию производства дорожных битумов

На производственных площадках «АНК «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть») начат промышленный выпуск нефтяных дорожных битумов, соответствующих требованиям нового межгосударственного стандарта.

Производство организовано по разработанной специалистами ПАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») технологии, обеспечивающей долговечность получаемых дорожных битумных вяжущих материалов. Эффективность технологии позволит «Башнефти» высвобождать до 160 тысяч тонн в год тяжелых остатков западносибирской нефти для производства высококачественного кокса.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.