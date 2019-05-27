Добавить статью
Фотофакты

Как строят «российский Диснейленд»: фото с квадрокоптера

В Нагатинской пойме в Москве завершается строительство грандиозного парка развлечений «Остров мечты».

Ожидается, что парк начнет работу уже в 2019 году. Парк постепенно приобретает окончательные очертания, хотя работы еще идут полным ходом.

  •  © realty.mail.ru

  •  © realty.mail.ru

  •  © realty.mail.ru

Строительство автомобильного моста через Кожуховский затон, входящий в состав проектируемой улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

  •  © realty.mail.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://realty.mail.ru/articles/54467/kak-stroyat-rossijskij-disnejlend-foto-s-kvadrokoptera/

Остров мечты, Москва
  • Юрий Липатов
    27.05.1916:31:35

    Самый большой и красивый парк развлечений в России, пишут также, что самый крупный крытый парк в Европе и Азии. Темпы строительства впечатляют!

    Отредактировано: Юрий Липатов~16:32 27.05.19
    #1131710
  • Нет аватара Lyudov
    27.05.1920:05:53

    а сами аттракционы будут находиться в высокой части здания, которая без украшений?

    #1131809
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,