Как строят «российский Диснейленд»: фото с квадрокоптера
В Нагатинской пойме в Москве завершается строительство грандиозного парка развлечений «Остров мечты».
Ожидается, что парк начнет работу уже в 2019 году. Парк постепенно приобретает окончательные очертания, хотя работы еще идут полным ходом.
Строительство автомобильного моста через Кожуховский затон, входящий в состав проектируемой улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.
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27.05.1916:31:35
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