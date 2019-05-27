Как строят «российский Диснейленд»: фото с квадрокоптера

В Нагатинской пойме в Москве завершается строительство грандиозного парка развлечений «Остров мечты».

Ожидается, что парк начнет работу уже в 2019 году. Парк постепенно приобретает окончательные очертания, хотя работы еще идут полным ходом.

Строительство автомобильного моста через Кожуховский затон, входящий в состав проектируемой улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.