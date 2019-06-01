Новый корпус детского сада торжественно открыли в посёлке Боровский Тюменской области

Двойной праздник у детей и их родителей состоялся сегодня, 1 июня, в посёлке Боровсий — там открыли долгожданный новый корпус «Кораблик» детского сада «Журавушка».

По словам старшего воспитателя Натальи Малыгиной, новый корпус рассчитан на шесть групп, две из них будут подготовительные, перейдут из другого корпуса, и набраны четыре группы детей 2015 года рождения. Благодаря новому корпусу полностью закрыта очередь для малышей старше четырёх лет.

В новом здании просторные комнаты для сна и игр детей, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет психолога, логопеда, комната психологической разгрузки, медблок.

Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений с яркими игровыми комплексами.3-этажное здание корпуса «Кораблик» оформлено тематически — на фасаде красуется парус.

Открытые детсада стало фееричным для детей: мастер-классы по росписи на гальке, вязание морского узла, твистинг, бумажное шоу, морские состязания для детей и взрослых, рисование морским песком, аквагрим. Гостей встречали ростовые куклы и капитан корабля с боцманом.