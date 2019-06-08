Новые модели зерновозов от российской компании

В мае 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР» на выставке «Золотая Нива 2019» представил обновленный бортовой полуприцеп модели 9406-20S, оторый предназначен для транспортировки зерновых сельскохозяйственных культур, с кузовом объемом 60 м3 и грузоподъемностью 42 тонны на односкатной ошиновке с четырьмя разнесенными осями BPW на пневмоподвеске, две крайние из которых подъемные, что позволяет равномерно распределять нагрузки на оси.

В оснащение зерновоза, имеющего полную массу 51830 кг, входит быстросъемный тент, который сворачивается с помощью наматывающего устройства и площадка для его обслуживания с ограждением и откидной лестницей.

В марте 2019 года компания представила изготовленную совместно с китайской компанией FAW новую модель самосвала-зерновоза грузоподъемностью 20450 кг с кузовом АМКАР объемом 30 куб.м имеющим боковую разгрузку, на шасси автомобиля FAW 3250.

Также в марте 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о запуске в серийное производство машиностроительным заводом «Тонар» бункер-перегрузчика зерна.

В мае 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о новых моделях зерновозов, представленных российской компанией «БОНУМ» на выставке Золотая нива 2019.

В феврале 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о новой модели полуприцепа-зерновоза модели «846398», запущенного в производство российской компанией «Титан».