Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив, в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк, продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — говорится в сообщении.

Для создания колеи длиной 19 километров были уложены 5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

«Пройден еще один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения», — сказал председатель совета директоров компании — генподрядчика строительства «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев сообщил, что рельсы, уложенные между двумя берегами, стали удобным технологическим путем, чтобы перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги через Керченский пролив и подходов к ней со стороны Крыма.

«В первую очередь, это рельсошпальная решетка и щебень с наших основных баз на таманской стороне», — сказал он.

По данным инфоцентра, на втором железнодорожном пути еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решетки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

https://news.mail.ru/economics/37630524/

https://life.ru/t/%D0%BD%...yxnews&utm_medium=desktop

https://www.most.life/o-p...kte/hronika-stroitelstva/