Добавить статью
Видеоблог

Минобороны опубликовало видео первых стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KKEeMjNI6Ok

Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.В ходе учений военные отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://ria.ru/20190614/1555584868.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Министерство обороны, ЗРК, ПВО, Тор-М2ДТ
  • Нет аватара malikszh
    15.06.1907:00:10

    Если Арктический надо стрельнуть в Арктике, а не Жарком Астрахани

    #1136546
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,