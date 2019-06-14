Минобороны опубликовало видео первых стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KKEeMjNI6Ok
Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.В ходе учений военные отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.
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15.06.1907:00:10