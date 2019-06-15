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Производство

Россия «с нуля» начала крупный серийный выпуск вагонов из алюминия

  •  © politexpert.net

Инновационные железнодорожные вагоны из алюминия впервые начали выпускать в России. Производственная линия налажена на предприятии в Мордовии, в последние годы находившемся на консервации.

Пробную партию уже протестировали специалисты завода «Рузхиммаш», передает ГТРК «Мордовия». Теперь полностью оснащенное современным оборудованием предприятие приступает к серийному производству.

Примечательно, что еще годом ранее эта площадка считалась невостребованной, однако ситуация поменялась после того, как «Рузхиммаш» начал расширяться. Сейчас на нем производят платформы для перевозки контейнеров. В планах завода ежедневно выпускать шесть единиц своей продукции.

Инновационный подход заключается в том, что инженерам удалось изготовить уникальный сплав, который по прочности не уступает имеющимся аналогам, но превосходит их по выносливости, а также меньше весит. Таким образом, работникам предприятия удалось совместить 20-тонную тележку с облегченным кузовом.

Как рассказал гендиректор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин, в ближайшие три года на предприятии ожидается не только производство этих платформ, но и запуск сборочной линии нового крытого вагона, находящегося в разработке. Он должен будет появиться ближе к концу года.

Стоит отметить, что в России такой пример, когда технологию осваивают «с нуля», является первым. Сложность производства заключается в том, что алюминий гораздо капризнее стали и работа с ним требует особых навыков. Уже в июле завод примется осваивать инновационную сварку трением с перемешиванием. Благодаря этому сборка вагонов будет полностью локализована, и помощь сторонних организаций больше не будет требоваться.

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https://politexpert.net/155405-rossiya-s-nulya-nachala-krupnyi-seriinyi-vypusk-vagonov-iz-alyuminiya

Мордовия, Рузхиммаш, железная дорога, инновации, производство
  • Нет аватара nabludatel71
    15.06.1920:27:49

    Пробную партию уже протестировали специалисты завода «Рузхиммаш"

    Важно, чтобы их протестировало РЖД, а также компании-перевозчики. Так-то любой производитель про свою продукцию говорит, что она замечательная во всех отношениях. При 4-кратной разнице в цене между сталью и алюминием выгоды алюминиевого вагона не очевидны.

    #1136654
  • Нет аватара OmonRa
    15.06.1921:29:07

    Из интернета:

    Перевозками грузов в нашей стране сейчас занялись независимые компании, измеряющие успех экономическим эффектом, и алюминиевый грузовой вагон им определенно придется впору. При стандартной 74-тонной емкости он на 8 тонн легче стального, а значит, меньше затраты энергии на его перемещение, когда он идет порожняком. Соответственно при загрузке его емкость на 8 тонн больше. Объем кузова нового полувагона почти на 13 м3 больше традиционного полувагона, что дает громадное преимущество при перевозке легковесных грузов. Если помножить это на 12 тысяч километров (путь от Бреста до Владивостока), то выгода очевидна. Да и выглядит такой вагон намного эстетичнее, чем традиционный стальной, причем без необходимости какой-либо покраски, что тоже немаловажно. Кроме того, алюминиевые сплавы более устойчивы к коррозии, а срок службы изготовленного на их основе вагона составляет до 40 лет. Конечно, алюминиевый вагон дороже стального (как-никак алюминий — цветной металл), но эта разница быстро окупится сторицей.

    С учетом высокой себестоимости металла грузовые вагоны проектируются таким образом, чтобы по окончании эксплуатации их можно было легко рециркулировать обратно в металл, сдать его и вернуть больше половины вложенных в кузов денег. Со стальными вагонами такого фокуса не получится.

    #1136669
    • Нет аватара Захарка
      15.06.1921:49:20

      Заодно и ресурсы Русала можно будет приспособить под такие вагоны. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем гнать алюминий за бесценок за рубеж, или менять строительные нормы, разрешая использовать алюминиевую проводку.

      #1136674
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