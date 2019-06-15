Россия «с нуля» начала крупный серийный выпуск вагонов из алюминия

Инновационные железнодорожные вагоны из алюминия впервые начали выпускать в России. Производственная линия налажена на предприятии в Мордовии, в последние годы находившемся на консервации.

Пробную партию уже протестировали специалисты завода «Рузхиммаш», передает ГТРК «Мордовия». Теперь полностью оснащенное современным оборудованием предприятие приступает к серийному производству.

Примечательно, что еще годом ранее эта площадка считалась невостребованной, однако ситуация поменялась после того, как «Рузхиммаш» начал расширяться. Сейчас на нем производят платформы для перевозки контейнеров. В планах завода ежедневно выпускать шесть единиц своей продукции.

Инновационный подход заключается в том, что инженерам удалось изготовить уникальный сплав, который по прочности не уступает имеющимся аналогам, но превосходит их по выносливости, а также меньше весит. Таким образом, работникам предприятия удалось совместить 20-тонную тележку с облегченным кузовом.

Как рассказал гендиректор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин, в ближайшие три года на предприятии ожидается не только производство этих платформ, но и запуск сборочной линии нового крытого вагона, находящегося в разработке. Он должен будет появиться ближе к концу года.

Стоит отметить, что в России такой пример, когда технологию осваивают «с нуля», является первым. Сложность производства заключается в том, что алюминий гораздо капризнее стали и работа с ним требует особых навыков. Уже в июле завод примется осваивать инновационную сварку трением с перемешиванием. Благодаря этому сборка вагонов будет полностью локализована, и помощь сторонних организаций больше не будет требоваться.