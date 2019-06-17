Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов МС-21

В ходе лётных испытаний в рамках программы валидации самолета МС-21-300 специалисты Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) оценивали поведение самолета в различных режимах до высоты 12 000 м. Полеты выполнялись с большой и малой взлетной массой, в условиях передней и задней центровки. Продемонстрирована работа комплексной системы управления самолетом в основном режиме. Испытатели оценили поведение самолета на минимальных эволютивных скоростях* взлёта и посадки, в том числе с имитацией отказа двигателя.

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отметил: «Самолет МС-21-300 проходит летные испытания в целях получения российского и европейского сертификатов типа. Завершение испытателями EASA второго цикла сертификационных полетов — еще один шаг в этом направлении. Параллельно на Иркутском авиационном заводе мы разворачиваем производство самолетов МС-21-300 для поставки первым заказчикам».

Первая сессия сертификационных полетов испытателей EASA состоялась в январе 2019 г. Допуск к полетам на самолетах МС-21-300 специалисты EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в сентябре 2018 г.