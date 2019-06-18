Оборудование «Росэлектроники» увеличило срок хранения продуктов втрое

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил центру «Теклеор» второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания. Аппаратура расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов. Благодаря такой обработке, риск распространения кишечных инфекций снижается, а срок безопасного хранения охлажденной рыбы, мяса, ягод, фруктов, а также готовых к употреблению продуктов увеличивается в среднем в 2-3 раза.

Центр «Теклеор» в Калужской области — первый в России промышленный центр обработки продуктов потоком ускоренных электронов. Здесь обрабатывается более ста видов продуктов питания: замороженное и охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты, рыба и морепродукты, овощи, грибы, а также специи, пряности, пищевые добавки.

Ключевой технологической единицей центра является ускоритель электронов от «Росэлектроники». Первый такой ускоритель «Теклеор» получил от холдинга еще в середине 2017 года. «Новый ускоритель позволит удвоить мощность первого российского центра антимикробной обработки продуктов», — сообщил Дмитрий Трофимов, гендиректор НПП «Торий», где создано оборудование.

Как он отметил, антимикробная обработка продуктов питания — новая рыночная ниша для предприятия. При этом ускорители НПП «Торий» уже успешно применяются в медицине и в инспекционно-досмотровых комплексах.

Специалисты предприятия создали новинку совместно с Лабораторией электронных ускорителей МГУ. Разработанные ускорители универсальны и способны обрабатывать практически любую продукцию. Компактность аппаратуры позволяет встраивать ее в технологические цепочки уже действующих предприятий пищевой промышленности. Благодаря проникающей способности пучка электронов, продукты равномерно обрабатываются даже в упаковке — коробках или мешках. Один такой ускоритель способен обработать до 5 тонн продукции в час.

Как отмечают специалисты, использование ускоренных электронов является самым безвредным способом консервации по сравнению с другими методами. Безопасность продукции, обработанной пучком ускоренных электронов, была неоднократно подтверждена международными комиссиями и комитетами, в том числе Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.