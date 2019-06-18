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Энергетика и ТЭК

Российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М прошла первый этап испытаний

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Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в июне 2019 года, первая фаза испытаний завершена, рассказал РИА Новости замглавы ведомства Василий Осьмаков.

«Длительные испытания проходят успешно, в два этапа. Первая фаза испытаний завершена и показала, что заявленные параметры турбины достигнуты. Сейчас турбина смонтирована в ячейку Ивановских ПГУ, идёт второй этап испытаний, которые должны завершиться к концу июня. Затем мы перейдем к серийному производству. Пока всё идет в графике», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведутся переговоры по выбору кооперации отечественных предприятий для выпуска комплектующих для ГТД-110. Когда будут все предпосылки для выхода в серию, останется только определиться с моделью финансирования площадки, где будет налажено производство, добавил Осьмаков.

В России не производятся газовые турбины большой мощности для электростанций. Их разработка ведется в рамках совместного предприятия «Роснано», «Ростеха» (его структура НПО «Сатурн») и «Интер РАО», но они требуют доработки. В апреле 2018 года источники агентства Рейтер сообщали, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. «Ростех» заявил о выходе из строя части механизмов, что сдвигает срок завершения работ по турбине.

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https://ria.ru/20190618/1555659553.html

ГТД-110М, ОДК-Сатурн, Ивановская ГРЭС, двигателестроение, Ивановская область
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    18.06.1921:17:06

    Любая, даже самая трудная дорога начинается с первого шага, и если не идти по дороге (не вкладывать деньги в разработку-производство) то ничего не будет. Я рад что Россия решила вложить деньги, ресурсы, что бы производить самой, а не покупать (финансировать) чужое.

    Отредактировано: EyeSauronn .~21:25 18.06.19
    #1137397
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