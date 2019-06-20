На подстанции «Борская» в Нижегородской области установлено уникальное цифровое оборудование

ФСК ЕЭС ввела в опытную эксплуатацию оптический трансформатор напряжения на подстанции 220 кВ «Борская». Это собственная разработка компании, оборудование произведено в России. Применение нового измерительного трансформатора позволит улучшить надежность работы энергообъекта и систему взаиморасчетов с потребителями.

Установленное оборудование полностью соответствует требованиям международного стандарта МЭК 61850. В отличие от электромагнитных приборов оптические измерительные трансформаторы позволяют получать данные сразу в цифровом виде при минимальной погрешности. Кроме того, трансформатор нового поколения более удобен, взрыво- и пожаробезопасен, а также компактен — весит примерно в 6 раз меньше традиционных аналогов.

ФСК ЕЭС с 2006 года внедряет в магистральном электросетевом комплексе России цифровые технологии по стандарту МЭК 61850, частично цифровизованы более 200 объектов. Получен практический эффект — снижен объем профилактического обслуживания вторичного оборудования за счет возможности удаленного мониторинга и самодиагностики.

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию первый в России цифровой энергообъект сверхвысокого класса напряжения — подстанцию 500 кВ «Тобол» в Западной Сибири. До 2025 года планируется реализация более 30 таких проектов. В том числе в текущем году в Сибири будет завершена реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальский» с внедрением комплекса цифровых решений.

Мощность подстанции 220 кВ «Борская» составляет 250 МВА. От ее надежной работы зависит электроснабжение северо-восточной части Нижнего Новгорода и севера Нижегородской области, в частности Борского промышленного узла, где действуют более 30 предприятий машиностроительной, металлургической, деревообрабатывающей, легкой, пищевой и других отраслей. «Борская» — энергообъект последнего поколения, оснащенный современным силовым оборудованием, микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, цифровой связью и автоматизированной системой управления (АСУ ТП) с поддержкой МЭК 61850. До 2021 года ФСК ЕЭС планирует перевести девять энергообъектов Поволжья на дистанционное управление, включая подстанцию 220 кВ «Борская».