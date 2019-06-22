Уральский завод представил новую модель пищевой цистерны на шасси Камаз 43118

«Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил очередную новинку, а именно пищевую цистерну объемом 8м3 с пищевым центробежным насосом НЦС 50-7,1-20, которая предназначена для транспортировки и хранения жидких продуктов питания.

Особенностью новой цистерны на шасси Камаз 43118, в которой имеется термоизоляция из вспененного пенополиуретана, является зеркальная поверхность, значительно снижающая нагрев цистерны прямыми солнечными лучами.

Насос пищевой, консольно-моноблочный, одноступенчатый, самовсасывающий НЦС 50-7,1-20, которым оснащена новая модель пищевой цистерны, предназначен для перекачивания молока, кваса и т. п. , воды и сходных с ними по вязкости и химической активности продуктов с температурой не более 90 °C и плотностью не более 1250 кг/м³ и может экслуатироваться при температуре окружающей среды от -30°С до +35°С.

Насос может-быть изготовлен под привод от электродвигателя и от гидромотора.