ССЗ «Лотос» спустил 5-й танкер-химовоз проекта RST25

Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) спущен на воду танкер-химовоз проекта RST25. Судно с заводским № 25006 было заложено 25 марта 2016 года, заказчиком танкера является судоходная компания «Волготранс». Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), танкер-продуктовоз-химовоз предназначен для морской и смешанной (река-море) перевозки нефти и нефтепродуктов, а также химически опасных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 6710 / 5229 т.

Главные размерения: длина — 139.99 м, ширина — 16.6 м, осадка — 4.1/3.6 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 6+2

Объём танков (грузовые / балластные): 6990 / 4349 м³

Скорость хода: 10.5 узлов

Автономность: до 20 суток

Экипаж: 12 человек

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