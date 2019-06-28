КамАЗ запустил импортозамещающее производство алюминиевых баков

28 июня на прессово-рамном заводе «КАМАЗа» состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска новой линии по производству алюминиевых топливных баков.

До запуска этой линии в России не производились алюминиевые топливные баки, которые соответствовали бы требованиям «КАМАЗа» по качеству и объёму, поэтому предприятие закупало продукцию за границей. В 2017 году «КАМАЗ» принял решение об организации собственного производства алюминиевых топливных баков. В 2018 году проект был поддержан Фондом развития промышленности (ФРП), который предоставил ведущему российскому производителю грузовой техники заем по программе «Комплектующие изделия».

В рамках проекта «КАМАЗ» начал выпуск алюминиевых топливных баков с объёмом от 200 до 800 литров. Мощность нового производства составляет 35 тысяч баков в год. При этом линия является универсальной и позволяет производить как алюминиевые, так и стальные топливные баки.

«Общий бюджет проекта составил 544 млн. рублей, из которых 230 млн. рублей — заём Фонда развития промышленности. Льготное финансирование дало возможность „КАМАЗу“ локализовать современное производство алюминиевых баков в России, и теперь предприятие выпускает импортозамещающую высококачественную продукцию самостоятельно. Отмечу, что важный для „КАМАЗа“ и региона проект стал 150-м производством, запущенным с привлечением займа Фонда», -сообщил директор ФРП Роман Петруца.

«В этом году мы запускаем в производство новое поколение автомобилей КАМАЗ, и этот проект особенно значим для компании. Помимо экономического аспекта, важно, что собственная линия алюминиевых топливных баков позволит нам в режиме реального времени отслеживать качество баков как важнейшего компонента автомобилей КАМАЗ, а также совершенствовать их конструкцию в ответ на растущие запросы потребителя. И, конечно, это ещё один шаг компании в реализации стратегии импортозамещения, который мы делаем вместе с Фондом развития промышленности», — отметил генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

Алюминиевые топливные баки используются в коммерческих автомобилях для магистральных, междугородных и городских перевозок. Среди их преимуществ — снижение веса по отношению к стальному топливному баку, коррозионная стойкость и пожаробезопасность. Благодаря реализации проекта «КАМАЗ» откажется от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии. Использование баков собственного производства позволит компании сэкономить порядка 500 млн. рублей в год или от 10 до 18 тысяч рублей в расчёте на один бак.