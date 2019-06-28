В Татарстане открыт завод по производству химических средств защиты растений «Август-Алабуга»

Как сообщила пресс-служба портала «Официальный Татарстан», на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане открыт завод по производству средств защиты растений, а также полимерной тары для их упаковывания.

В проект, с планируемым объемом производства 50 млн литров жидких пестицидов и 8 млн канистр полимерной упаковки в год, направленный на импортозамещение зарубежных аналогов, процент которых в РФ на момент строительства завода в конце 2017 года составлял примерно 60%, инвестировано более 4,5 млрд руб. Общее количество рабочих мест до конца года возрастет до 300.

Компания «Август» — крупнейший российский производитель и поставщик химических средств защиты растений, экспортирующий свою продукцию в более чем 20 стран мира. Этот завод стал вторым крупным инвестпроектом компании в Татарстане (в 2017 году запущено сельхозпредприятие «Август-Муслюм») и третьим производством компании в России.

В здании завода расположены склад сырья, цех гербицидов и фунгицидов, участок тары со складом готовой продукции, инженерный центр, административно-бытовой комплекс, насосная, компрессорная и водоподготовка.

В отдельном корпусе располагается склад легковоспламеняющихся жидкостей.

На заводе планируется выпуск до 40 видов химических средств защиты растений всех препаративных форм, кроме гранул и смачивающих порошков.

Рабочие предприятия прошли обучение в Новочебоксарском техникуме и производственную практику в филиале АО Фирма «Август» — «Вурнарском заводе смесевых препаратов», который расположенн в Чувашской Республике.

Строительство нового завода велось с начала ноября 2017 года.



строительство завода «Август-Алабуга»

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