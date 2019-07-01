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Энергетика и ТЭК

В Оренбургской области введена в эксплуатацию очередная солнечная электростанция

  •  © hevelsolar.com

Как сообщила пресс-служба компании «Хевел», сегодня в Оренбургской области введена в эксплуатацию и начала отпуск в сеть Елшанская СЭС мощностью 25 МВт, которая явяется седьмой СЭС в регионе. С введением новой электростанции общая мощность СЭС региона составила 120 МВт.

Все комплектующие электростанции произведены в России, в частности гетероструктурные солнечные модули произвел завод «Хевел» в Новочебоксарске.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Елшанской СЭС составляет 30,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 млн кубометров природного газа ежегодно.

Построенные и введенные в эксплуатацию в Оренбургской области компанией «Хевел» СЭС:

Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт — введена в мае 2015 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас»

Плешановская СЭС и Грачевская СЭС мощностью 10МВт каждая — введены в конце декабря 2016 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»,

Соль-Илецкая СЭС мощностью 25 МВт — введена в мае 2017 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас» ,

Чкаловская СЭС мощностью 30 МВт — введена в марте 2019 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»

Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт — введена 1 июня 2019 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

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http://www.hevelsolar.com/about/news/v-orenburgskoi-oblasti-vvedena-v-ekspluataciyu-elshanskaya-solnechnaya-elektrostanciya/

Оренбургская область, СЭС, Хевел
  • Нет аватара malikszh
    01.07.1917:41:34

    Кажется это большая роспиль зачем им этого?

    #1140663
    • Гвардеец Гвардеец
      01.07.1918:51:37

      Американская, одна из крупнейших в мире, солнечная станция, которая размещена в штате Калифорния Solar Star.

      -

      •  © Фото из открытых источников

      -

      Крупнейшая в Европе солнечная электростанция подключённая к сети во Франции

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Гвардеец~18:59 01.07.19
      #1140690
  • Вячеслав Сергеев Вячеслав Сергеев
    01.07.1918:21:38

    Человека отминусовали, не спорю — выразился слишком резко. И все-таки — для чего тратятся, как я понимаю, немалые средства с, опять же насколько я понимаю, минимальным эффектом? Отчуждаются немалые земли, строятся огромные сооружения, которые в сумме дают меньшую мощность, чем одна средняя ГЭС. В чем смысл при нынешних технологиях строить солнечные станции? Эксперимент?

    Или я ошибаюсь, и солнечные станции сейчас уже могут составить прямую конкуренцию тем же газовым ТЭС?

    #1140675
    • Александр Ермаков
      01.07.1918:25:11

      солнечные станции сейчас уже могут составить прямую конкуренцию тем же газовым ТЭС?
      Ни сейчас, ни в обозримом будущем.

      Возможно происходит отработка технологий, но не для большой энергетики.

      #1140676
  • Андрюха К Андрюха К
    01.07.1918:34:34

    Тупой и бессмысленный распил бабла. У нас в Крыму тоже несколько есть, ещё при украх построили. Занимает огромную территорию, вырабатывает с гулькин нос и стоит немеряно бабла за кВт.

    #1140681
    • Нет аватара Захарка
      01.07.1918:39:53

      Ну то, что при украх строительство СЭС было бессмысленным — соглашусь, так как самостоятельно там разве что металлоконструкции делали, а сами батареи в Австрии и Питере.

      Но у нас полный цикл, так почему бы и нет?

      #1140686
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