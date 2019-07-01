В Оренбургской области введена в эксплуатацию очередная солнечная электростанция

Как сообщила пресс-служба компании «Хевел», сегодня в Оренбургской области введена в эксплуатацию и начала отпуск в сеть Елшанская СЭС мощностью 25 МВт, которая явяется седьмой СЭС в регионе. С введением новой электростанции общая мощность СЭС региона составила 120 МВт.

Все комплектующие электростанции произведены в России, в частности гетероструктурные солнечные модули произвел завод «Хевел» в Новочебоксарске.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Елшанской СЭС составляет 30,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 млн кубометров природного газа ежегодно.

Построенные и введенные в эксплуатацию в Оренбургской области компанией «Хевел» СЭС:

Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт — введена в мае 2015 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас»

Плешановская СЭС и Грачевская СЭС мощностью 10МВт каждая — введены в конце декабря 2016 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»,

Соль-Илецкая СЭС мощностью 25 МВт — введена в мае 2017 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас» ,

Чкаловская СЭС мощностью 30 МВт — введена в марте 2019 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»

Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт — введена 1 июня 2019 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».