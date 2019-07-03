На «Звезду» доставлен второй «Голиаф»

Появились снимки с доставленным по морю в Большой Камень краном «Голиаф» с грузоподъёмностью в 1,2 тыс. тонн. Речь идёт о доставке оборудования для работы со сверхмассивными объектами на судостроительном заводе «Звезда».

Это уже второй кран «Голиаф», который доставляется на судоверфь Большого Камня. Первый был поставлен в прошлом году. Высота крана — 117 м, ширина опоры «Голиафа» — почти 190 м.

Известно, что второй «Голиаф» будет установлен в сухом доке судостроительного завода после поставки необходимого для его работы вспомогательного оборудования.Для каких целей планируется использовать кран «Голиаф» на «Звезде»?Его будут использовать при строительстве не только военной, но и гражданской техники. Речь идёт в том числе о газовозах и ледоколах проекта «Лидер». Многие из этих судов ориентированы на работы в арктических широтах. В ближайшее время планируется проведение пуско-наладочных работ. Кран «Голиаф» оснащён автоматизированной системой управления, которая посредством считывания команд с многочисленных датчиков позволяет управлять этой гигантской конструкцией одному человеку.Пресс-служба ССК «Звезда» сообщает, что сухой док является объектом 2-й очереди. Ввод в эксплуатацию этого объекта размерами 485×114×15 м будет сдан существенно раньше сроков. Изначально сдача должна была состояться в 2023 году, но теперь все работы планируют завершить уже в 2020-м.