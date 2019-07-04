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Строительство первой очереди новой больницы в Коммунарке ТиНАО

  •  © nashebutovo.com

В Мосгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительно-монтажных работ на строительстве первой очереди больницы в Новой Москве.

Больница, состоящая из девяти корпусов, возводится в поселке Коммунарка поселения Сосенское.

Первую очередь медицинского комплекса, куда входят лечебно-диагностический, палатный на 606 коек, патологоанатомический и вспомогательный корпуса, планируется ввести в эксплуатацию ко Дню города, в третьем квартале этого года. Вторую очередь, куда входят инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, роддом и подстанция скорой помощи, намечено сдать в 2020 году.

  •  © nashebutovo.com

19 июня начнется итоговая проверка объекта, которая продлится до 16 июля. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию.

К проверкам больницы в Коммунарке привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

  •  © nashebutovo.com

  •  © restate.ru
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https://nashebutovo.com/pervaya-ochered-bolnitsy-v-kommunarke-gotovitsya-ko-vvodu-v-ekspluatatsiyu/

строительство
  • Нет аватара
    04.07.1912:42:18

    Сразу видно что строили профессионалы, а не какая-нибудь жена чиновника

    #1141407
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