Строительство первой очереди новой больницы в Коммунарке ТиНАО

В Мосгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительно-монтажных работ на строительстве первой очереди больницы в Новой Москве.

Больница, состоящая из девяти корпусов, возводится в поселке Коммунарка поселения Сосенское.

Первую очередь медицинского комплекса, куда входят лечебно-диагностический, палатный на 606 коек, патологоанатомический и вспомогательный корпуса, планируется ввести в эксплуатацию ко Дню города, в третьем квартале этого года. Вторую очередь, куда входят инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, роддом и подстанция скорой помощи, намечено сдать в 2020 году.

19 июня начнется итоговая проверка объекта, которая продлится до 16 июля. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию.

К проверкам больницы в Коммунарке привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.