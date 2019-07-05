«Швабе» поставил в Китай партию наблюдательной оптики

Китайская компания CBT Optics закупила партию монокуляров ночного видения ПН21К одного из крупнейших разработчиков прицельной и наблюдательной техники холдинга «Швабе» — Новосибирского приборостроительного завода. Изделия применяются для скрытого наблюдения и передвижения на местности, а также чтения карт и решения других задач.

Монокуляр ПН21К оснащен электронно-оптическими преобразователями 2+ и 3 поколения и предназначен для работы в темное время суток при естественной освещенности, а также в полной темноте с включенным инфракрасным осветителем.

«С китайской компанией мы сотрудничаем с 2012 года и поставляем туда прицелы ночного видения, лазерные дальномеры и другие технические решения. В частности, наибольшим спросом пользуются наши монокуляры. Очередная поставка тому подтверждение», — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Конструкция ПН21К позволяет объединить два монокуляра в один бинокулярный прибор ночного видения с однократным и трехкратным увеличением. Изделие можно размещать на голове или каске, перемещать от одного глаза к другому, а также закреплять на оружие с помощью переходного кронштейна или планки Пикатинни для применения в качестве прицела.

Монокуляры ПН21К ежегодно представляются на крупных российских и международных выставках, где приборы НПЗ получают положительные отзывы экспертов. Спрос на изделия также проявляют страны Азии, Африки, ряд стран ЕС и другие регионы.