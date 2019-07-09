Росатом поставил ядерное топливо для китайского исследовательского реактора CEFR



ПАО "Машиностроительный завод".

© tass.ru

АО «ТВЭЛ» поставило в КНР партию ядерного топлива для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (China Experimental Fast Reactor).

Тепловыделяющие сборки изготовлены на машиностроительном заводе в подмосковной Электростали (ПАО «МСЗ»), который является единственным в мире производителем уранового топлива для быстрых энергетических реакторов.

Поставка выполнена в рамках контракта между АО «ТВЭЛ» и китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка. Несмотря на то, что CEFR используется в исследовательских целях, он эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт, осуществляющего отпуск электроэнергии в сеть, и классифицируется МАГАТЭ как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.

Поставки ядерного топлива российского производства являются частью комплексной программы российско-китайского сотрудничества в области развития технологий быстрых реакторов. Логическим продолжением проекта CEFR, спроектированного при непосредственном участии специалистов Росатома, стал демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт, который в настоящее время строится на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь.

Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 между АО «ТВЭЛ» и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC) вступил в силу в начале 2019 года. Производителем топлива для CFR-600 также станет ПАО «МСЗ», где для этих целей планируется создать новый производственный участок.

«Сотрудничество с китайскими партнерами является для Топливной компании ТВЭЛ стратегическим и масштабным. Мы поставляем топливо для энергоблоков АЭС „Тяньвань“ с реакторами ВВЭР-1000, локализовали по лицензии производство топлива для ВВЭР-1000 на Ибиньском заводе и экспортируем туда российские комплектующие. Параллельно прорабатываем топливные контракты для новых китайских энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые будет строить Росатом. Сотрудничество в области быстрых реакторов, в том числе по топливному циклу, имеет стратегическое значение, поскольку направлено на создание двухкомпонентной атомной энергетики будущего», — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

О CEFR

Исследовательский реактор CEFR эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт. Международное агентство по атомной энергии классифицирует CEFR как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.

В настоящее время на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь строится демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт. В начале 2019 года вступил в силу контракт на поставку топлива для CFR-600 между ТВЭЛ и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).

Партия топлива для CEFR была изготовлена на Машиностроительном заводе (МСЗ), который так же будет выпускать и топливо для CFR-600.

О ТВЭЛ

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.