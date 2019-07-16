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Производство

УАЗ начал производство тестовой партии Patriot с автоматической коробкой передач

  •  © phototass2.cdnvideo.ru

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство пробной не серийной партии автомобиля УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач, во вторник сообщили в компании.

Производство пробной партия УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач началось на заводе.

По данным завода, серийное производство автомобиля начнется уже в 2019 году, а в конце года машина поступит в продажу.

Это будет первая серия автомобилей с автоматической коробкой передач, выпущенной на заводе, ранее подобные автомобили производились мелкосерийно.
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https://tass.ru/ekonomika/6669331

УАЗ Patriot , УАЗ
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