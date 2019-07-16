УАЗ начал производство тестовой партии Patriot с автоматической коробкой передач
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство пробной не серийной партии автомобиля УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач, во вторник сообщили в компании.
Производство пробной партия УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач началось на заводе.
По данным завода, серийное производство автомобиля начнется уже в 2019 году, а в конце года машина поступит в продажу.
Это будет первая серия автомобилей с автоматической коробкой передач, выпущенной на заводе, ранее подобные автомобили производились мелкосерийно.
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