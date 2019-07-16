Компания АЭМ-технологии изготовила нижний полукорпус реактора для АЭС Аккую

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершили сварку нижнего полукорпуса реактора для АЭС «Аккую» (Турция). Это один из ключевых этапов изготовления ядерного реактора. Нижний полукорпус состоит из обечайки и днища — общий вес конструкции 160 тонн. Процесс сварки этих деталей происходит в течение 12 дней при непрерывном подогреве зоны сварных швов. Далее нижний полукорпус нагрели до 300 градусов и переместили в газовую печь на термообработку. Изделие находилось в печи в течение трех суток при температуре 650 градусов.

После термообработки конструкция поступила на этап проведения контролей сварных соединений. В дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов. На сегодняшний день верхний полукорпус реактора специалисты готовят к нанесению защитной наплавки.

«Опыт наших специалистов и высокоточное оборудование позволяют производить изделия первого класса безопасности. Сегодня мы активно работаем над заказами, как для российских, так и для зарубежных атомных станций. Параллельно с турецким проектом в производстве на разных этапах реакторные установки и парогенераторы для Курской АЭС-2, АЭС „Руппур“ Бангладеш, „Куданкулам“ Индия», — отметил директор Волгодонского Филиала АЭМ-технологии Ровшан Аббасов.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.