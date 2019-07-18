13-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет

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18 июля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95192 и регистрацию 89129. Это уже 188-й взлетевший самолёт этого типа.





© Фото из открытых источников

1. 16.01.19 95181 89135

2. 25.01.19 95180 89136

3. 06.02.19 95182 97016

4. 21.02.19 95183 97020

5. 11.03.19 95184 97011

6. 25.03.19 95185 89123

7. 05.04.19 95186 89124

8. 19.04.19 95187 97019

9. 28.05.19 95188 89125

10. 11.06.19 95189 89126

11. 21.06.19 95190 89127

12. 11.07.19 95191 89128

13. 18.07.19 95192 89129